中客回溫 11月瘋搶遊覽車

2017-11-13

大郵輪靠港 逢國外畢旅潮

〔記者蕭玗欣、王冠仁／台北報導〕全台十一月瘋旅遊，遊覽車出現罕見的搶車潮！旅遊業者表示，今年不僅有亞洲最大郵輪來台靠港、四千名旅客湧進，十一月又是入境市場旺季，許多日本高中畢旅都於此時來台，加上中客市場明顯回溫，近期全台遊覽車調度陷入吃緊，甚至有業者一日遊的出車價格倍增喊到三萬元，「大家找車都找到瘋了、彷彿又回到中客來台的顛峰時期」。

出車費暴增 一日遊喊三萬

台北市旅行同業公會副理事長柯牧洲指出，這兩週全台遊覽車缺車嚴重，旅行社平常若沒有往來的契約車行，根本叫不到車，主要十一月本就是國旅旺季，而除國內中學畢業旅行此時出遊，較特別是，外客入境市場也是大爆滿，日韓星馬的高中畢旅也會來台，前幾天亞洲最大郵輪停靠基隆、花蓮，更造成一日遊遊覽車供不應求，花蓮甚至有遊覽車一日喊到三萬元，比平常高出好幾倍。

但有遊覽車業者認為，這應是短期盛況，以往全台約有四千輛在經營中客團，自從中客急降，已有三千五百輛轉型經營國旅團或其他國外團，推估近期是因中客團下半年回溫，國外旅客又激增，因此部分地區調度不及，但應不至於叫不到車。

遊覽車商業同業公會全聯會理事長林建良則表示，也受限於一例一休等工時限制，旅行業者若沒提前幾天叫車，確實很難臨時調度，找到司機也要給加班費；但類似一天叫價到三萬元狀況應是個案，遊覽車業現況還是慘淡，長期是否轉好還需觀察。

觀光局統計，自八月起中客市場開始回溫，八月二十四萬九千多人次，較去年同期成長○．五九％，九月二十二萬四六九一人次也比去年升○．五九％，中國十一黃金週刺激，十月一日至八日中客來台逾八萬人次，更較去年成長四成；十一月預估也有回溫。

不過，也有遊覽車業者表示，旅行社叫不到車另一原因也可能是不願花錢，上週有郵輪停花蓮港，有旅行社竟只願給一天車費六、七千元！根本沒車行願賠本去接。以前中客團暴增時，業者惡性壓低車錢，但現在大家轉型國旅團、外國團都已沒有這種低價，旅行社不該再喊這種價錢。