《焦點評論》等待政治家

2017-11-13

記者鄒景雯／特稿

中國要併吞台灣，這是陽謀，既然不是陰謀，許多操作步驟是大太陽底下公開在進行，因此要描述這個現象，並不是很困難的事情。政府作為國家的守望者與捍衛者，基本的職責在於提出有效的辦法，來因應有關現象所產生的效應；甚至，在需要提出非常手段以解決非常危機時，政治家要以雖千萬人吾往矣的見識，來決斷與承擔。

中國基於國家發展的需要，對於台灣針對性地挖人，最動見觀瞻的目標，可以分為三大部分，包括高科技產業人才、高教人才與青創人才；這些以特殊優惠措施作為誘因的行動，例如三倍薪挖角高階幹部等等，嚴格而言從二○○三年就已經開始，二○一五年起，在習近平治下，更是全面加速在進行。這兩年來其所累積的成果，嚴重到足以令台灣害怕的地步。

這些情況，政府各部會不是不知道，陸委會彙集國安局等資料，前不久曾經在跨部會會議上提出內部報告，國發會、經濟部、科技部為了緩解人才外流的壓力，也分別盤點手上的政策工具，希望能提供較具效果的留才方法，讓台灣可以有起碼的武器對抗中國的磁吸，例如天使投資人減稅額度提高到五百萬元、股票分紅緩課額度提高，以及超過部分可分離課稅等，但是這三項建議全部被財政部否決，理由是基於「租稅公平」及「外界觀感」。

財政部同意的稅改案，包括投資新創事業一百萬元，年終減除稅額上限三百萬；技術作價入股、學研機構創作人獲配股票、員工獎酬股票，改採得選擇「緩課」，等到實際轉讓時，按照轉讓價格計算所得課稅，反對將五百萬額度提高（有立委主張將員工分紅股票緩課上限提高到一千萬元），也反對分離課稅。

檢視其內容，可以說是以「林全版」為基礎，自認已經提供了「優惠」，但實則文不對題，或許做到了對內公平，但並沒回答大家在問的：怎麼對外抗衡中國以國家政策掏空台灣的核心困境。

中國的算盤很划算，一方面，針對台灣強、中國弱的科技業硬體，他們對台攬才，以快速提升自身科技競爭力、削弱台灣最關鍵的經濟國力，不僅是一舉兩得，而且是處心積慮在打科技戰爭；一方面，利用中國市場的廣大胃納，吸收台灣的教師、青年前往就業、創業，經營並擴展其政經目的。這些刻意做法有考慮所謂的「公平」嗎？

最離譜的是，財政部竟稱根據該部一○一至一○五年度的統計，員工分紅股票所得金額九十九％都在五百萬以下，因此均可適用；問題是所謂關鍵人才的挖角，本來就是頂尖、少數，台積電先後出走的梁孟松、蔣尚義等，對台灣的傷害，是這樣小兒科計算的嗎？

台灣如果遠離中國，可以打一百年的小算盤，可恨台灣竟離中國這麼近，政府就必須啟動超級電腦來運算，其實，哪裡需要這麼囉嗦，人腦想一想就知道答案，財政部這些稅吏留下的未解問題，等待蔡英文、賴清德以政治家的高度，正面面對，鞏固防守線。