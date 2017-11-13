《新聞分析》中玩一石二鳥 台陷國安危機

2017-11-13

記者鍾麗華／特稿

中國政府積極對台「人才統戰」，以市場「磁吸」我各領域人才，一方面補足其人才缺口，一方面進行「統戰」，對中國而言是「一石二鳥」之計。這已是「國安危機」，但面對福建省招募千名台灣教師，教育部次長姚立德卻回說，「是好事，也擋不了」，政府高官如此毫無警覺，令人捏一把冷汗。

中國在二○一五年十一月公布的「十三五規劃」，計畫引進海外人才壯大國家發展，其中包括台灣人才。而為爭取「天然獨」世代的認同，中國對台的「人才統戰」策略，已從過去的「菁英導向」，調整為「普遍開放」，不僅行業項目增加，也對台灣的「流浪博士」招手。

美國《時代》雜誌八月就曾報導「台灣正遭遇人才大量流失，中國是主要受惠者」，指中國在蔡政府上台後，一改對台統戰策略，推出多項政策拉攏台灣學生和創業家，目的在改變年輕人強烈的台灣國家認同，進而推動統一議程。

不僅如此，英國牛津經濟研究院發布「二○二一全球人才」調查預測，直指在調查的四十六個國家中，台灣是人才流失最嚴重的。而行政院主計總處今年三月就曾公佈，國人赴海外工作達七十二．四萬人，其中赴中國四十二萬人、占五十八％最多。

去年五二○後，中國有計畫透過增加台灣人赴中國就讀、工作的機會，擴大單邊交流，博取台灣人民的好感，進而增加對中國的認同。不過，仔細檢視中國的惠台措施，不少是吹捧出來的，像是中國延攬台灣的「流浪博士」，實則是短期人才，三年一次的契約，並非長期的工作機會，而且中國各地、各校院系釋出的待遇有所不同，有赴上海交通大學任教的台籍教師曾透露，月薪僅人民幣六千元。

中國惠台措施 多是吹捧出來的

中國雖然本月開放台籍律師執業範圍，從過去僅能處理兩岸婚姻、繼承訴訟等項目，現開放包括涉台合約糾紛、智慧財產權糾紛等民事訴訟，不過，僅開放民事部分，與中國政府相關的刑事與行政訴訟，並未開放。而成立兩年多的海峽兩岸青年就業創業基地和示範點，中國內部也曾評估，「十個有一個成功就不錯了」，所以台灣民眾別被中國廣大的市場與就業機會所矇騙。