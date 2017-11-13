我官員：ＡＰＥＣ成敗 不是看宋習互動多久

2017-11-13

〔記者鍾麗華／台北報導〕亞太經合會（APEC）落幕，外界關注我領袖代表宋楚瑜與中國國家主席習近平的互動，但兩人今年僅有簡單的握手寒暄，被解讀為兩岸關係沒有和緩的跡象。不過，我方官員昨表示，這只是觀察表象，我參與APEC的成敗，不能只看宋習兩人互動多久，必須要用「健康的角度」，而此次代表團已達成當初設定目標，成果豐碩。

據我代表團官員轉述，在東協領袖非正式對話結束後，與會領袖代表等候車隊期間，習近平曾和宋楚瑜握手寒暄。不過，去年宋稱與習會晤十分鐘，雖然後來有中方人士指「只談一分鐘」，宋則駁斥，見面談話有很多方式，在國際大型交流場合，「你問我幾分鐘？我說至少八個小時。」

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳表示，中共十九大才剛結束，習不願與宋在APEC有密切接觸與互動，以免讓外界有錯誤解讀，以為北京對兩岸關係的立場出現鬆動或改變；至於簡單的握手與寒暄，是人之常情，尤其兩人本來就是舊識。

學者：政府不該有錯誤的期待

張五岳強調，雖然蔡政府不放棄任何可以形成兩岸互動機會，但客觀現實是，中國在APEC的國際場合，處理兩岸關係格外敏感。馬政府時期雖有兩岸雙邊會談，但一定有國台辦或中台辦主任在場，習也以中共中央總書記身分出席，但在會見各國領袖時，習不會用黨職，也會由外交部長、國務委員陪同。在馬執政有政治互信下，北京都如此謹慎，民進黨政府對APEC不該有錯誤的期待。

立委：政府須覓「下一棒」人選

民進黨立委林俊憲認為，當初政府考量到APEC在十九大後舉行，在兩岸氛圍下，我方提出的領袖代表，必須要是北京可以接受的人選。而宋楚瑜此次的表現也獲得肯定，畢竟兩岸仍是冷和，APEC不是解凍的場合，不必有太多特殊的角度去看待。但APEC終歸還是國際場合，不能一直窄化成兩岸平台，政府也必須務實考量宋楚瑜的「下一棒」人選。