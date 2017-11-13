宋會安倍 深化台日關係有共識

2017-11-13

〔特派記者呂伊萱、記者姚介修／綜合報導〕亞太經合會（APEC）領袖代表宋楚瑜昨返抵台灣，他稍早在越南與日本首相安倍晉三會談，雙方有共識將繼續深化廣泛領域的實質關係，安倍強調日本與台灣是共享價值觀、經貿關係和人員交流皆密切的重要夥伴。在兩岸關係方面，安倍表示，希望透過兩岸當事者直接的對話，和平地解決問題，共享區域和平與穩定。

宋楚瑜今年是第二度出任APEC領袖代表，在領袖峰會開始前，他首先與美國國務政務次卿向農舉行雙邊會談，在峰會各項活動中，宋也與美國總統川普、中國國家主席習近平、秘魯總統庫辛斯基等眾領袖，以及東協柬、寮、緬等領導人自然互動。

宋與新加坡總理李顯龍伉儷茶敘

宋楚瑜和新加坡總理李顯龍於會議中數度被安排在鄰座，互動密切。宋楚瑜於去年APEC期間，就曾和李顯龍夫婦茶敘，事後更大方分享合照。今年宋楚瑜也在十一日晚間，與女兒宋鎮邁再度和李顯龍伉儷二對二茶敘，李顯龍昨也再次分享照片，並表示很開心和宋見面。

APEC代表團顧問李鴻鈞透露，宋李二人本來就是兩代交情，聊得很愉快，時間非常久，李還邀請宋有空時到星國走走。

據悉，宋楚瑜昨離開越南前，也進行了一場「重要活動」。日本外務省發布新聞稿，指出安倍晉三昨上午與宋楚瑜會面，雙方談了半小時。

安倍前天下午才剛結束與習近平的雙邊會談，提出訪問中國意願，也邀請習近平訪日，昨上午便接續與宋楚瑜會面。中國官媒報導習近平在中日會談中，提及歷史與台灣等涉及中日關係政治基礎的重大原則問題，要始終按照中日四個政治文件和雙方共識行事。

不過，安倍在與宋楚瑜會面時，仍表達深化台日關係的立場。日本外務省新聞稿指出，安倍強調，日本與台灣是共享價值觀、經貿關係和人員交流皆密切的重要夥伴，並正持續以非官方關係深化合作。雙方也有共識，將繼續深化廣泛領域的實質關係。

宋楚瑜與安倍會談中，也向安倍說明兩岸關係近況，安倍回應說，希望透過兩岸當事者直接對話，和平解決問題，共享區域穩定與和平。據了解，宋也當面向安倍表達台灣積極加入區域經濟整合的態度，安倍也給予正面回應。

宋楚瑜結束與安倍會談後便離開越南，並於昨天下午返抵國門。蔡總統今天將在總統府接見APEC代表團，宋也將在總統府召開記者會，說明此行成果。