學者：台灣若能加入CPTPP 仍具指標意義

2017-11-12

〔記者林菁樺、彭琬馨／台北報導〕APEC峰會期間，美國除外的跨太平洋夥伴協定（TPP-11）有重大進展，將形成全新的「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）。學者表示，該協定少了美國，吸引力雖大不如前，台灣若能加入，仍具指標意義，不過在政治因素干擾下，想加入一樣很困難。

韓國若先加入 台灣壓力會更大

中經院副執行長李淳表示，CPTPP多數條文皆沿用TPP內容，雖然「換湯不換藥」，但形式上來看屬於全新協定，即使少了美國，其他成員國日本、澳洲、馬來西亞、越南等，還是台灣重要的經貿夥伴，台灣欠缺雙邊經貿協定，若能加入CPTPP，對台灣還是具有重大意義，且韓國等競爭對手也相繼加入，「台灣壓力會更大」。

李淳也提到，不論TPP-11或CPTPP，有個重要功能，透過協定的約束力，可加速落實台灣法規與國際接軌。

台經院景氣預測中心主任孫明德分析，沒有美國的TPP，缺乏吸引力，因為美國是個大買家，現在剩下的十一國都是賣方，誰來買單？至於台灣有無機會加入？孫明德認為，以當前兩岸狀態來看，「不要抱太大期待，除非兩岸關係改善」；李淳也認為，受到政治干擾，「想加入，一樣很困難」。

兩岸在APEC有接觸 好的開始

中研院歐美所研究員裘兆琳則表示，我國領袖代表宋楚瑜與中國領導人習近平在APEC會中握手寒暄，兩岸官員也有接觸，「不管怎樣還是個好的開始」；政大國際關係研究中心主任丁樹範表示，我國指派的領袖代表層級「北京還是有影響力」，想要有進一步發展恐怕不容易，明年底結束二○一八選舉後，兩岸間也許會有其他轉機。