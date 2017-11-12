APEC採訪側記》亞太各國拚串聯 台灣勿缺席

2017-11-12

特派記者呂伊萱／特稿

APEC（亞太經濟合作會議）經濟領袖峰會昨天於越南峴港閉幕，越南交棒給明年度主辦國巴布亞紐幾內亞。今年越南創先例，在APEC體制中開設「APEC領袖與東協領袖非正式對話」，不僅讓美中俄等國領導人與APEC經濟體領袖全數到齊，再加上非APEC成員的東協成員柬埔寨、寮國與緬甸三國領導人，使APEC格外熱鬧，我方領袖代表宋楚瑜也能藉此平台與各國領袖有更多互動。

APEC運作行之有年，又設有各級官員互動機制，是亞太最高級別的經濟合作組織，向來是多國磋商談判的重要場合，這次更不例外。去年APEC進行時因美國將舉行總統大選，牽動全球經貿局勢，使APEC蒙上一層去向不明的陰影。

這次情勢則不然，美國在總統川普「美國優先」價值領導下，態度產生一百八十度轉變，注重雙邊貿易與公平原則，遠過於多邊主義價值。而各國雖以自身利益為第一優先，但面對全球經濟情勢劇烈變動的挑戰時，仍盼望藉合作互惠互利，使此次會議過程雖充滿衝突與僵持，但更多的卻是折衝與妥協。

例如跨太平洋夥伴協定（TPP），由日本主導的十一個成員國，會前就釋出消息表示希望藉此次APEC達成有效進展。中間雖經過越南首席談判代表退席、加拿大總理缺席TPP領袖會談，以及日本和加拿大談判破裂等波折，但最後各方談判代表重返談判桌，於原協定中納入「包容性」概念，在新架構之下達成基本共識，取得進展。

此外，澳洲及秘魯在峰會期間簽署雙邊貿易協定；地主國越南更是藉此機會邀請智利、加拿大與中國等領導人進行國是訪問，APEC成為亞太國家領袖密切互動的絕佳平台。

至於台灣，因中國阻撓，國家領導人無法親自與會，且僅能以「中華台北」名義參與，連與他國辦理雙邊會談，都是「低調再低調」；台灣的領袖代表與其他經濟體領袖貌似平起平坐、備受禮遇，但畢竟與領袖間直接交流相比，仍隔了一層阻礙。

國際空間受嚴重壓縮的台灣，台灣的領袖代表在與他國領袖互動的「小動作」，不論是對眼、握手或簡單寒暄，都成為國內媒體大作文章的焦點，在在凸顯台灣在國際舞台上的無奈。

APEC閉幕之後，東協峰會將緊接著在菲律賓登場，當區域經濟整合加速，世界正在形塑新經濟秩序的同時，相關國家也都積極串聯及結盟，台灣不僅不能妄自菲薄，更要盡全力發揮最大動能，這是台灣永遠不能放棄的生存課題。