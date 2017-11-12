APEC》宋楚瑜向習近平喊話：剪斷歷史繩索

2017-11-12

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕亞太經合會（APEC）昨閉幕。我方領袖代表宋楚瑜與各國領袖同桌共餐時，以「剪斷歷史繩索」短講，對同樣在場的中國領導人習近平喊話。宋楚瑜說，「歷史是鏡子而不是繩子」，應該「剪斷綑綁手腳的束縛，大步向前」，共同向繁榮、和平與夥伴關係目標邁進。

與美、星雙邊會談 今將晤日相安倍

另在雙邊會談，宋楚瑜除已與美國方面會晤，據悉也與星國總理李顯龍會談，今則預定安排與日本首相安倍晉三會晤。

宋楚瑜昨召開國際記者會，談到APEC昨為所有領袖準備的工作午餐，包括美中俄等廿一位經濟體領袖均同桌共餐，並輪流發言。宋說，他在尾聲時提到，他與秘魯總統庫辛斯基都是一九四○年代出生的政治人物，襁褓時期中國和日本正在打仗；二十多歲留學美國，美國與越南又有戰事。但此時此刻，美國、越南、中國和日本，肩並肩坐在這裡，商討用和平的方式面對未來，讓他相當有感觸。

引用習「包容與參與的經濟發展」概念

宋楚瑜特別引用習近平此行強調「重視包容與參與的經濟發展」之概念，指出正如此次APEC聚焦於包容、分享和合作，領袖們聚在此處就代表都希望世界和平，宋也提出他認為重要的共同目標是「繁榮、和平與夥伴關係」。

宋接著意有所指地說，歷史是一面鏡子，而不是一根繩子，應引以為戒，但不要總是把歷史當作纏繞恩怨、束縛手腳的心結，應「趕快把繩子剪斷」，才能共同合作、大步向前。宋也直接提及中國表示，對岸提出龐大的經濟計畫，台灣、中華台北也提出相對應盡的責任，盼望一起共同推動經濟，邁向未來。宋楚瑜在記者會上說，他的演說得到領袖們許多肯定，一位領袖還讚許是「很棒的演講」。

此次參與APEC期間，宋與多少位領袖正式會談？外交部長李大維曾提到這次至少安排五場雙邊會談，宋楚瑜昨表示，「我沒有讓他失望」，也不在數字上多作延伸，例如昨領袖會議結束後，就接著進行「重要討論」。宋強調，除了坐下來的正式會談，他在許多場合也和多位領袖接觸和互動，例如與菲律賓總統杜特蒂就經貿問題交換意見等，「差堪告慰國人」。

讓世界聽到台灣的故事

宋楚瑜重申出發前的談話表示，此行不僅是「讓世界看到台灣」，也更進一步讓世界「聽到台灣的故事」，知道台灣是世界經濟不可或缺的一部分，「可以有所貢獻」；宋也和許多領袖強調「你們不用選邊站」，中華台北絕對沒有排他性思維，不搞政治突破與談判，發展與世界的經貿關係是最重要目標。