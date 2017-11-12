搜尋幻象 撈到海洋垃圾

2017-11-12

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部、海巡署進行海空持續聯合搜救失聯飛官何子雨，在海面上撈獲多個物體及大面積油漬，但經確認都是海洋垃圾，與幻象戰機無關；參謀總長李喜明昨也指示相關單位，持續搜救密度與強度，不會放棄任何可能救援機會。

失聯人機仍未尋獲

李喜明上將昨前往空軍新竹基地，與空軍司令沈一鳴上將聽取搜尋失聯幻象戰機飛官任務當前簡報，了解目前國軍在海、空各方面投入救援兵力運用情形，並給予相關明確指導。

李喜明表示，針對各項救援兵力執行狀況，必須隨時掌握進度回報資訊，任何可能的小細節都不能放過；對於近日氣候多變，李喜明強調，參與搜救人員應在兼顧安全與時效前提下遂行搜救任務，所有人同心協力，希望何子雨上尉平安歸來。

海、空搜尋何員的行動持續日夜展開，軍方官員昨天指出，不放過任何的蛛絲馬跡，每一次發現海上漂流物或油漬，救援人員都抱持極大的希望，但經過搜救人員趨近打撈、比對後，皆為海上廢棄物或航行船隻廢棄的油污，與失聯的幻象戰機無關。

國防部指出，藉由這次投入的搜救行動，也發現海洋污染的嚴重，不明廢棄物、海面油污，除造成海洋環境的破壞，亦造成搜救困難。國防部呼籲國人，海洋垃圾涉及整個海洋環境保護的問題，每個人都應珍惜地球、保護生態。

國防部強調，雖然經過了七十二小時搜救黃金期，但仍持續搜尋。前晚已由EC-225救護直升機，將水下聲波接收器及操作人員吊掛至海軍成功軍艦，接續執行任務。