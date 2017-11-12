300萬籌到了 簡良鑑交保獲釋

2017-11-12

〔記者涂鉅旻、黃建華、洪定宏／綜合報導〕慶富造船承攬國軍獵雷艦案，卻爆發財務與履約爭議，法官認定慶富執行長簡良鑑涉嫌主導詐貸案，前晚裁定三百萬元交保。民進黨立委王定宇直指，簡良鑑在獵雷艦案至少有兩個角色，首先，如何讓缺乏造軍艦經驗、造艦場地、投標資格的慶富得標；其次，是否協助慶富取得聯貸案，上述疑點都待檢調釐清。

赴派出所報到 簡︰全案有玄機

簡良鑑前晚籌措不出保金，留置高雄地院一夜，直到昨天上午簡妻籌到三百萬元保釋金，完成交保。簡離開雄檢時不發一語，晚上到高雄市一心路派出所報到時神情輕鬆，強調全案「有玄機」，要記者仔細觀察，還指自己「正大光明」，簽到後隨即離去。

王定宇則表示，國軍在二○一三年十二月至二○一四年十一月的投標階段，簡良鑑如何運作，使慶富自無投標資格到符合資格，且慶富沒有造軍艦經驗、造艦場地，最後還真的承攬標金逾三百五十億元的案子。

其次，王定宇說，慶富在二○一四年十月至二○一六年二月聯貸階段，資金用罄的慶富，因財務能力和履約能力嚴重不足，所有銀行都拒絕聯貸，慶富的輸出許可也無法在二○一五年九月三日依約提出，必須讓當時的政府同意展延，雖政府當時同意延至該年十一月三日，但慶富一樣無法提出輸出許可，必須再延，否則將面臨解約。

王定宇表示，慶富爆發資金困難，慶富董事長陳慶男尋求銀行團資助，他調閱相關資料發現，「就是簡良鑑陪陳慶男跑銀行！」

慶富聯貸案 立委質疑簡有幫手

王定宇說，就獵雷艦案聯貸和輸出許可展延案，並非簡良鑑一人可獨立完成，才會有陳慶男開立九張總價值十五億元的本票給簡，以及該年八月簡良鑑和前行政院秘書長簡太郎會面之事，隨後，慶富在九月發函總統府，希望馬英九政府協助。

王定宇質疑，慶富向總統府陳情、簡良鑑和簡太郎會面，以及後續簡太郎召開協調會議，是否直接導致慶富得到聯貸資金，亦得到二次展延輸出許可？這些關聯性都有待檢調進一步查明。