週二將拍板 軍人年改 月退地板32160元

2017-11-12

服役20年退休所得替代率50％起跳

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府國家年金改革委員會本週二將拍板軍人年改方案，並規劃當天舉行記者會宣布，軍人月退樓地板敲定為三萬二一六○元，每月收入低於此者不砍其十八％優惠存款利率；同時參考美軍退撫制度，鼓勵軍人延長服役年限，服役二十年後，退休所得替代率五十％起跳，每在軍中多留一年，所得替代率加二．五％，最高可達一○○％，留愈久、領愈多。

多留一年 替代率加2.5％ 留愈久領愈多 最高到100％

官員透露，國防部曾積極爭取軍人退休所得替代率六十％起跳，每多留軍中一年加二％的「六十加二」方案，但因軍人退撫制度已較公教人員明顯優渥，所以打回票；至於退輔會主委李翔宙積極爭取軍人月退地板四萬元以上，年改會同樣持保留態度。

新舊制並行 將公布銜接方案

軍人年改預定與公教年改相同，都訂在明年七月一日起實施。決策官員昨表示，若經立法院修法通過，這項參考美軍退撫制度設計的全新退撫制，將訂定施行日期，正式實施後，新進志願役可延長服役年限。但若已退或屆退者，可選擇適用舊制，包括仍在服役、尚未退休者繼續繳保費，年改會將設計並公布新舊制度如何銜接的方案。

總統府年改會週二將由召集人陳建仁、副召集人林萬億，會同國防部長馮世寬、退輔會主委李翔宙等人，在總統府召開記者會，說明國防部提報、年改會敲定的軍人年改草案。

有關十八％優存利率的退場，決策官員表示，十八％退場的原則不變，將與公教相同。一位知情官員則表示，年改會最初公布公教年改方案，十八％分六年退場，後來經立院修正，十八％提前在兩年退場，既然立院已做此修正，軍人十八％也要與公教相同，兩年退場，第三年正式歸零。

月收低於地板 18％利率不砍

知情官員說，軍人老年基本生活保障的月退地板，與公教人員標準一致，都訂為三萬二一六○元，低於此標準者不會砍其十八％，以彰顯政府照顧弱勢軍人立場。

由於美軍退撫制度是免繳保費，全部由政府編列預算，未來我新進國軍參照這套全新制度，目前傳出可能打破現行費率提撥制免繳保費，但屆退者仍可選擇繼續繳保費維持提撥制，因此將有新舊制並行與銜接、計算的複雜問題。決策官員強調，「對外公布了就知道！」

決策官員表示，軍人年改方案本週公布後，立即由國防部將草案送到行政院，政院只要一天時間就可審查過關。