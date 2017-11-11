川普批中：不再容忍不公平貿易

2017-11-11

〔編譯張沛元／綜合十日外電報導〕反全球化、企圖改寫全球商業規章的美國總統川普，十日在年度亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖高峰會上傳達其立場強硬的經濟民族主義，宣揚「美國優先」，誓言美國將「不再容忍」不平等貿易、封閉市場與竊取智慧財產；但中國國家主席習近平稍後傳達出迥然不同的觀點，強調「支持多邊貿易體制，堅持開放」，中國會順應大勢、勇於擔當。

習近平：支持多邊貿易 堅持開放

身為全球最大經濟體的領導人，川普在ＡＰＥＣ企業領袖高峰會上的演說時而讚揚亞太國家，時而指控這些國家以低價跟美國搶工作；川普抱怨制定全球貿易法的世界貿易組織（ＷＴＯ）功能不彰，未善盡監管違反自由貿易之情事；他也對貿易不均衡感到不滿，認為美國已降低市場壁壘以及停止關稅，但他國卻未能比照互惠，傷害美國勞工，自由貿易讓美國喪失大量工作機會。

川普的演說沒有點名任何國家，他說，美國今後將在公平與平等的基礎上與他國競爭，「我們不會再讓美國被佔便宜。我一直以美國為優先，一如我期待在座各位以貴國為優先」。川普還說，美國不會再被大型多邊貿易協議「綁住手腳」，他不會把貿易失調歸咎亞太各國，而是把矛頭指向過去歷任美國政府，認為一切都是前朝漠視所致；川普說，美國願意與「此間遵守自由互惠貿易的任何印太夥伴」簽訂雙邊協議，但必須以「互敬互利為基礎」。

但稍後發言的習近平說，世界經濟正面對劇變，亞太地區做為全球經濟最大板塊與世界經濟增長主要引擎，應該繼續堅持建設開放型經濟。

此外，川普演說中還呼籲亞太各國挺身對抗北韓，不該被北韓領導人金正恩的暴力征服與核子勒索等瘋狂幻想所綁架；亞太地區必須「團結一致宣示，北韓政權朝取得更多武器所踏出的每一步，就是向更加危險邁開一步」。在此同時，儘管川普期待在ＡＰＥＣ會外與俄羅斯總統普廷會面討論北韓核子野心，然因雙方無法達成共識，美俄元首已確定不會在十日的ＡＰＥＣ領袖高峰會外見面。川普與普廷曾在今年七月的二十國集團（G20）領袖高峰會外見過面。