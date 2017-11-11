國民黨團 反對鬆綁加班上限

2017-11-11

一例一休修法 下週付委

〔記者鄭鴻達、曾韋禎、施曉光／台北報導〕行政院版勞基法修正草案預計下週五於立法院院會付委，考量修法攸關不同的產業特性，民進黨團擬交由衛環聯席經濟、交通委員會共同審查。國民黨團昨則確立黨版修法重點，特休假可遞延、輪班間隔十一小時、加班費換補休法制化，但反對休息日加班費改核實計算，同時反對鬆綁七休一及加班時數上限。

行政院秘書長卓榮泰昨前往民進黨團力陳修法必要性，希望黨團支持政院版草案。民進黨團總召柯建銘建議，因涉及不同產業特性，應聯席經濟、交通委員會共同審查；立委林淑芬則反嗆：「何不交八個委員會聯席審查？」但未獲黨團認可。

綠委：鬆綁七休一 應針對特定工作

多位民進黨立委發言支持政院版草案，認為應快刀斬亂麻，避免內部爭論繼續成為焦點。立委管碧玲則建議，勞動部不能只讓產業鬆綁七休一，應針對特定工作樣態去鬆綁，勿使特例成為常態。

另外，國民黨團昨確立黨版修法重點，國民黨團副書記長蔣萬安指出，黨團版本共識有三，包括：特休假可遞延，最後沒休完則應折算工資；輪班間隔十一小時將訂實施日期，初定明年七月起，讓輪班的行業可補足人力、調整經營模式；將加班費折換為補休法制化，且由勞工指定要加班費或補休，在下年度結束前仍未休完，應折算加班費。

他強調，黨團反對輪班間隔放寬為八小時、放寬七休一、加班時數上限提高至五十四時及休息日加班費核實計算。

國民黨發言人洪孟楷則質疑，民進黨罔顧執政後所訂法規修正公告期須至少六十天，今年行政機關衛生勞動類的修正公告有一一四案，其中一○五案公告六十天，八案公告十四天，唯獨勞基法修法僅公告七天。他說，此舉非常不尋常，且匪夷所思，若行政院不退回重新公告，國民黨將檢舉勞動部長林美珠瀆職。