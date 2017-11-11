賴揆起薪3萬說》工商團體：願配合調底薪 盼放寬加班彈性

2017-11-11

〔記者羅倩宜／台北報導〕對於行政院長賴清德表示「上市櫃公司起薪三萬以下太低」，工總表示，賴院長的呼籲屬於道德勸說，企業有能力的就儘量做，大家一起來努力；工商協進會指出，願意配合調高底薪，但希望政院放寬每月加班工時，以三個月總量一五○小時為宜；商總則認為，薪資水準由市場決定，若調漲底薪導致企業成本加重，可能造成物價上漲。

工總：中小企業 3萬底薪很困難

全國工業總會秘書長蔡練生表示，大多數上市櫃公司應已達底薪三萬元，即使底薪未達，加上獎金也超過；若未達標，工總也呼籲儘量調整，「上市櫃是比較大型的企業，總是相對有資源可以承擔，不像中小企業，要求底薪三萬元會很困難」。

工商協進會理事長林伯豐表示，目前上市櫃公司的底薪若未達三萬元，可能是沒有經驗或者還在試用期的員工，若加上獎金或者試用期滿，大多應已超過三萬元；他說：「每個產業的薪資水準不太一樣，金融業底薪有超過三萬元，傳產也接近三萬元，但只要經營不是太困難，都願意配合進行調整。」

商總：強制調薪 恐帶來物價上漲

林伯豐說，業界釋出善意的同時，也對政府提出三項期待，一是維持基本工資幾年不變；二是休息日加班的費率為兩倍；三是每月加班工時上限放寬到五十四小時，並以三個月一五○小時總量管制為原則。他說，底薪一調漲，不是只有新進員工或薪資未達三萬元的員工調漲，而是公司全部員工要一齊調整，這會增加企業成本，因此希望政府在基本工資、加班費及加班工時三方面減輕企業負擔。

全國商業總會理事長賴正鎰則認為，薪資水準無法由政府或企業決定，而是市場決定，「目前台灣國民所得是二．四萬美元，若政府能把經濟的餅做大，讓所得來到三萬、甚至四萬美元，勞工的底薪自然跟著水漲船高」。他說，社會主義國家也沒有規定企業底薪，如果強制調薪帶來物價上漲，對經濟是傷害。