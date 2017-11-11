引進勞動移民？勞動部：本勞補充優先

2017-11-11

〔記者廖千瑩／台北報導〕對於行政院政務委員林萬億表示，未來要處理計畫型勞動移民，並且從新南向國家開始引進。勞動部強調，現行外勞政策沒有銜接移民政策，解決缺工方案並未包含外勞，還是優先以本國勞工來補充勞動力市場。

現行外勞 已是常態開放

據了解，林萬億昨提及引進勞動移民，讓勞動部官員嚇了一跳，「因為這次方案完全沒提到外勞，幹嘛自己跳出來講這個？」官員也說，現行外勞已是常態開放，有需要就來申請，且外勞已從二○一三年起就實施Extra（額外）制，即提高就業安定費來增加外勞的核配比率，還有可供產業補充外勞人力的空間。

勞動部勞動力發展署官員表示，現行外勞政策跟移民政策根本沒有銜接，林萬億應該是指還有檢討空間；根據現行制度，產業外勞最長可在台工作十二年，家庭看護工最長可待十四年；勞動政策是否要銜接移民政策，各國都有廣泛討論，很多國家也透過評點制度在挑移民。

官員表示，外勞在台工作到一定年限就必須回去，現在沒有任何機制可以留下；至於白領外國人，現在已有銜接移民制度，白領外國人只要工作五年，就可以申請永久居留權。不過，要不要讓外勞政策銜接移民政策，這是未來式，而且人口政策與移民政策也不歸勞動部管。

官員指出，這次勞動部提報行政院的解決缺工方案，沒有包含外勞，目前外勞制度運作都還ＯＫ，且在台外勞人數已達六十六萬人。官員認為，改善缺工問題，不是只有政府的問題，企業也該幫助自己，從改善工作環境跟提高薪資著手，若這些都不做，怎麼解決缺工問題？