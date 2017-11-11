APEC》重振TPP 日、加談判破裂

2017-11-11

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國除外的跨太平洋夥伴協定（TPP）剩餘十一國（TPP-11）在越南峴港的部長會議談判於最後一刻宣告瓦解，日本和墨西哥等國經長，週四深夜宣稱達成「原則上」協議、敲定了原條文「凍結實施項目清單」，隨後遭加拿大貿易部長「推文」否認，爭端公開化，原訂週五下午舉行的TPP-11國領袖會議確認程序，最後也因加拿大總理缺席而延期。

TPP-11部長會議週四在越南峴港舉行的亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）旅館進行，一直到深夜結束後，日本經濟再生擔當大臣茂木敏充、墨西哥經長瓜哈爾多都向媒體證實達成協議。茂木敏充說，「（他們）原則上同意（agree in principle）」，敲定了「凍結實施項目清單」，以避免必須重新協商整個協定。

不料，加拿大貿易部長沈潘隨後推文否認，稱「不管報導如何，並不存在TPP原則性協議」。TPP-11對原先美國主導的條文要求凍結和放寬貿易規則，包括延緩學名藥（非專利的製劑及原料藥）上市時間的開發數據保護期、部分國有企業相關、電子商務和智慧財產權等的規則，都是討論焦點。

《日經新聞》引述日本談判官員指出，加拿大談判代表在週四凌晨才突然要求日本放寬汽車安全標準，加方提出必須修改協定的要求，已違反了TPP-11談判規則，「（加拿大就在等）基本協議馬上達成、不能倒退的這個時機。」。

日相安倍晉三於週五告訴TPP成員國秘魯總統庫辛斯基，他對TPP-11部長會議達成「概括協議」表示歡迎。不過，加拿大總理杜魯道在安倍會談五十分鐘後透過發言人表示，談判已取得進展，接下來「不急著達成結論」，將為加國人民和重要產業工作如汽車、農業、文化與智慧財產權，努力談判，爭取權益。

日本、加拿大分別是TPP-11的最大和次大經濟體，兩國於最後一刻談判破裂，凸顯重振TPP的挑戰。在美國總統川普今年初宣布最大經濟體美國退出TPP後，日本一直積極主導剩餘十一國持續協商，希望讓此亞太區首個大型自貿協定重新復活，並保留日後美國重新加入的可能，以抑制中國在亞洲升高的政經支配地位。

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