APEC》等候車隊時 宋楚瑜、習近平握手寒暄

2017-11-11

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕二○一七亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖峰會昨登場。我方領袖代表宋楚瑜和中國國家主席習近平，在與企業領袖對話會議、東協領袖非正式對話及晚宴中三度同台，雖然在公開畫面中沒有任何「自然互動」，不過，據我代表團官員轉述，在東協領袖非正式對話結束後，與會領袖代表等候車隊期間，習近平曾和宋楚瑜握手寒暄。

泰國總理和宋分享喉糖

宋楚瑜和新加坡總理李顯龍、秘魯總統庫辛斯基與俄羅斯總統普廷互動最為熱絡，另也與少有機會見面的柬、寮、緬等東協國家領袖握手寒暄，泰國總理帕拉育還和宋楚瑜分享喉糖。

ＡＰＥＣ重頭戲、集合二十一名經濟體領袖，再加上柬埔寨、寮國與緬甸領袖一同參與的領袖峰會昨登場。首先上陣的是各經濟領袖與企業諮詢委員會（ＡＢＡＣ）代表對話，宋楚瑜入座時，先和庫辛斯基寒暄敘舊，也與普廷、南韓總統文在寅握手。我方座位位於美國與俄國中間，宋楚瑜右側為普廷，美國則由貿易代表萊特希澤代表川普出席，坐在宋楚瑜左側，宋和萊特希澤交談了一段時間。

習近平則和宋楚瑜完全不同側，兩人之間間隔十一個座位，入座時兩人雖一度縮短距離，但在公開畫面中並無互動。日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道皆未出席此場會議。

公開畫面中 與習未見「自然互動」

接著在今年首度舉行的經濟領袖與東協非正式對話中，會場座位圍成一個大圓圈，宋楚瑜右側是泰國總理帕拉育，左側則是李顯龍，宋與李相談甚歡。據現場人士轉述，帕拉育和宋楚瑜分享喉糖，兩人吃喉糖時，帕拉育還比了比自己的喉嚨。宋也與汶萊首相包奇亞寒暄，並特別和三名東協領袖緬甸實質領導人翁山蘇姬、柬埔寨總理洪森、寮國總統沃拉吉握手互動。在公開畫面中，宋楚瑜和習近平則分別坐在大圓圈對側，兩人沒有任何互動。川普與安倍晉三仍無出席此場會議。

在歡迎晚宴開始前，所有領袖於ＡＰＥＣ背板前合影，越南國家主席陳大光站在中心，宋楚瑜站在後排最右側，習近平則站在前排左側，兩人隔得相當遠，沒有任何「自然互動」。