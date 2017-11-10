徐自強冤賠2812萬 史上最高

2017-11-10

〔記者楊國文／台北報導〕徐自強被控犯下建商黃春樹遭撕票案，共有9次遭判死判，直至高等法院101年9月1日更八審才改判無期徒刑，104年9月1日更九審再進一步認定徐男證據不足，改判無罪，徐男依此聲請刑事補償金（俗稱冤獄賠償）。

徐自強案是我國司法史上個人獲賠最高金額的刑事補償金；至於死囚獲賠的史上最高金額，是冤枉被控犯下空軍女童姦殺案的江國慶，因江遭槍決，非聲請冤獄賠償，最後江的家屬獲國防部國家賠償1億0318萬5000元。

依金額來看，徐自強之後是被指犯下28年前台南市教育局課長陳震鑾命案的黃志成，遭押3386天後無罪定讞，獲冤賠1693萬元；再下來蘇建和、劉秉郎和莊林勳三人的冤賠，共獲1584萬餘元。

目前在民間司改會擔任志工的徐自強主張，自85年6月24日起至101年5月18日止，扣除另涉賭博案被押180天，共被違法羈押5624天。高等法院認定，此案歷審以共同被告咬徐自強即認定徐有罪，且共同被告自白也有警方違法取供情事，足以認定徐遭違法羈押。

高院指出，徐被押時僅26歲，正值人生青壯年時期，家有妻小，因羈押喪失人身自由，家庭失序，事業中斷，且隨時面臨執行死刑恐懼，獲釋時已43歲，身心受重大痛苦，准以每天最高額請求權5000元計算，裁准刑事補償2812萬元。