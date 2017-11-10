終結派系角力 水利會長改官派

2017-11-10

〔記者李欣芳、鄭鴻達、吳欣恬、楊綿傑／綜合報導〕長期以來，各地農田水利會會長選舉引發地方派系角力，黑金傳聞不斷，行政院院會昨通過「農田水利會組織通則修正草案」，將農田水利會從現行的法人改制為公務機關，配合農田水利會改制為公務機關，將停止辦理會長及會務委員選舉。

政院通過草案 水利會改公務機關

目前全台有十七個農田水利會，會員逾一百五十萬人，修法將台灣北基等十五個農田水利會第四屆會長及會務委員的任期延長至一○九年九月卅日止；台北市七星、瑠公農田水利會第四屆會長及會務委員任期仍維持到一○九年九月卅日止。會長出缺或任期屆滿時，由主管機關指派；會務委員出缺不予補選。農田水利會會長等職務將改成官派。

因農田水利事務具高度公共事務性質，增訂農田水利會會長及各級專任職員，準用公務人員行政中立法規定。

行政院長賴清德昨主持院會時表示，農田水利會改制為政府公務機關，提供農民的服務，一定比現行的法人更好，他指示相關部會與立法院朝野各黨團積極溝通，讓社會瞭解農田水利會升格目的及重要性，消弭各界疑慮，支持農業政策改革。

賴清德說，此案攸關國家水資源利用效率提升與全國農田灌溉建設永續發展，請農委會務必再深化改革的政策論述及完善後續配套，加強與各農田水利會會員農民及員工宣導。

民進黨支持 藍營質疑成政黨工具

對於農田水利會從法人改制為公務機關，民進黨立委表示支持，國民黨立委則質疑將成政黨操作的工具。出身彰化縣的國民黨立委王惠美表示，在扁政府時期為推動水利會自主改為民選，如今又要改回公務機關，根本是自打臉；改制後，農民有問題該反映給縣府或農委會，非灌排區又該透過誰與縣府銜接？

同樣出身彰化的民進黨立委洪宗熠表示，水屬於公共財，理應由公家機關主導，不能被當成營利單位，且水利會長期被詬病是派系，也被當成是選舉機器，運作備受質疑，未來改為公務機關，可望保持中立。

洪宗熠指出，每個水利會體質不同，有的財產多，有的很窮，窮的當然希望變公家單位，反之則否，如何取得平衡、異中求同，有難度但很重要，要把共識磨出來。

台灣水資源保育聯盟說，農田水利會每年拿農委會補助六十億，經費流向卻不受議會監督，甚至有水利會出賣水權、將農業用水賣給南科使用；水資源保育聯盟主任粘麗玉指出「應該趕快改」，農田水利會有些職位都是安插政治人物當肥貓，且會長選舉充滿黑箱嫌疑，另北部瑠公圳、七星圳等幾乎都沒農田，變成蓋大樓出租，不改制已不符時宜。