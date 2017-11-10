一例一休修法《大家談》

2017-11-10

■化妝品專櫃林小姐︰

我的底薪大約是2萬2000元，以前每個月加班費大約有1萬元，其他就靠獎金來衝，平均月薪7萬到8萬元不是問題。母親節和週年慶的重要檔期，可以加班連續站櫃衝業績，但1例1休後，上班時間從10小時降到8小時，且不能連上7天，我的業績就少掉快2成。希望1例1休快調整，不要讓想認真賺錢的人沒機會賺錢。

超商員工龔先生︰

過去我週日會到門市加班1到2小時，將隔日要銷售新鮮食品上架，但1例1休後，店長擔心跨到休息日加班成本大增，這準備工作改到週一早晨，不給假日加班，比較前後的月薪，少掉2000到3000元。周遭有很多要付房租、貸款的同事，已在找其他兼職的工作，若能修法讓想休息的休息、願加班的加班，這樣更好。

燈飾加工廠員工王小姐︰

我是單親媽媽，每一分錢對我來說都很重要，以前工廠出口旺季來時，不僅每天要加班2小時，週末也多會加班生產。但1例1休後，表面上是加班費增加、且休息日加班不滿4小時也要以4小時工資計算，但資方多會精打細算，不是推掉訂單就是找外包，我1個月少掉5000元收入，等於兩個小孩公立小學的安親費沒了。

烤肉店外場王先生︰

我在連鎖韓式烤肉店工作，為配合都會夜貓族作息，店長多會要求平常日加班2小時、營業時間到凌晨12點，甚至還鼓勵休息日來加班。但1例1休後，店長只要看客人不多，就縮短營業時間；過去我們的桌邊烤肉服務是3桌配1位服務人員，1例1休成本增加後，變成5桌配1位；不僅加班收入減少，工作量還更大。

（採訪整理︰記者卓怡君、楊雅民、羅倩宜）