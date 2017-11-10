2017-11-10

〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕十幾個工會團體昨日號召數百人齊聚行政院外，抗議行政院院會通過一例一休修法，痛批修法損害勞工權益，將對民進黨政府「全面開戰」。

抗議群眾上演「勞工五缺」行動劇，反諷行政院長賴清德上任後，只關心產業五缺，卻不管勞工缺薪水、缺健康、缺休息、缺尊嚴、缺工會的問題，甚至要將勞基法「修惡」。參與陳抗的文化大學法律系教授邱駿彥表示，政府不能將最低勞動基準調低，政院應立即撤案。

團結工聯等抗議團體也提五大訴求，要求特休假遞延以一年為限，且應經勞工書面同意，次年未休畢日數雇主應發工資；休息日出勤工時及工資計算，維持現行規定；反對加班時數上限提高及勻支，維持現行規定；輪班間隔至少應有連續十一小時的休息時間；勞工不得連續工作超過六日。

到場力挺的立院國民黨團書記長林為洲指出，院版草案向資方靠攏，勞方要增休息時數及調薪，但這次修法完全沒看到，黨團絕對會反對到底。

台灣工人先鋒協會理事長林奕志昨應邀接受國民黨臉書直播節目「tell me餵什麼」訪談，除痛批蔡政府出賣勞工，也批評國民黨早已喪失與勞團想法接近的孫中山創黨精神，才會不受勞工支持，他籲國民黨擋下修法。主持人、國民黨發言人黃健豪說，國民黨也要提案修法，版本以立委蔣萬安提案為主。