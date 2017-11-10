工商團體︰修法是虛的 看得到吃不到

2017-11-10

〔記者羅倩宜／台北報導〕行政院公布一例一休修法「四彈性」、「四不變」，工商界不滿意，認為「是虛的，看得到吃不到」；主因是加班工時仍維持每月四十六小時，僅採三個月總量管制，難以滿足產業旺季需求，且七休一鬆綁需要多個政府單位核准或指定，也恐是曠日廢時。

工業總會秘書長蔡練生說，修法版本並沒有太多彈性放寬，「每月加班工時原本就是四十六小時，哪裡有變多？跟工總提出的五十四小時，差距還很大，旺季或急單一來，還是難以因應。」此外，七休一看似有鬆綁，其實還有層層關卡，變數很多。

絲織公會理事長戴宏怡表示，勞動法規訂得越嚴格，越會破壞台灣社會原本勞資間的默契與和諧；去年底一例一休上路後，為了守法，國紡減少加班，員工工時有些減少一、兩成，甚至三、四成，影響較大者，一個月原可領三萬七千元，後來只剩下三萬元。

戴宏怡強調，想加班的就加班，他從不強迫加班，也不會不准員工請假，他舉例，員工有時這個月身體不好，或臨時需要照顧父母，就會選擇不加班，等到下個月身體恢復，或兄弟姊妹可幫忙照顧父母，就會加班多賺一點，「台灣原本的勞資關係是這樣的互相體諒和尊重」。

商總理事長賴正鎰說，一例一休修法版本，跟商總差距太大，看不出彈性在哪；商總提的每月加班工時是六十小時，政院仍維持原案四十六小時，相去甚遠。