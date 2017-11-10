《新聞幕後》「先拚經濟」賴主導修法

2017-11-10

記者李欣芳／特稿

實施近一年的一例一休新制窒礙難行，阻礙台灣競爭力，行政院長賴清德這次堅定回應民意，導正當初立法缺失，整個修法過程展現賴揆行事高效率與強烈貫徹修法的個人意志，但為避免整個修法破局，務實的他也選擇對黨內少數意見「妥協」。他曾私下向幕僚表示，重啟一例一休的修法，就是著眼於先拚經濟。

賴清德原要全面鬆綁七休一，但勞動部長林美珠五日晚間與民進黨各派系整合意見後，轉了個彎，增訂須經中央目的事業主管機關同意與勞動部審核指定等這二個政府審查機制，全面鬆綁變成實質有條件審核，這個發展令賴揆始料未及。

雖然多數民進黨立委接到許多勞工反映，一例一休新制讓他們加班費變少，七休一太僵化應調整，但部分立委為避免勞工過勞，也明確表達對全面鬆綁七休一的疑慮。

針對無法與民進黨團順利整合，賴揆巧妙地回說「這就是民意所在」；其實，為避免整個修法破局，務實的他只好選擇「妥協」，先想辦法修法拚經濟再說。

這次行政部門修法過程由賴內閣主導，取得蔡總統對修法充分支持後，迅速回應民意需求，特別是勞動部經蒐集近一年眾多行業意見普遍要求鬆綁七休一，賴揆也認為企業若提出合理要求，七休一的鬆綁應給予彈性，將來政府機關的審核，應是大原則鬆綁、例外情況才禁止，否則表面上入法鬆綁，實則申請被打回票，七休一鬆綁豈不就玩假的？