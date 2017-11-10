《焦點評論》賴揆沒聽吳副的？

2017-11-10

記者鄒景雯／特稿

國民黨主席吳敦義週三在國民黨中常會上說，有關勞基法再修法的行政院版本，與他在上週提醒賴揆的版本不太一樣，行政院版本「讓勞工感覺不太舒服」，賴揆沒有把他的意見聽進去。國民黨立院黨團書記長昨天並到行政院門口參與勞團抗議活動。究竟賴清德是怎麼「忤逆」第一大在野黨的？這事情有必要好好查一查。

賴揆與吳副（吳敦義）是在雙十府前觀禮台上，第一次當面就「一例一休」爭議交換意見的，當天，賴揆主動引用吳副曾經公開講過的「一雙鞋」（怎麼給二三○○萬人穿）之說，作為雙方的開場白，並進而邀約希望能當面向前閣揆請益。十一月三日，賴揆因此到卸任副總統辦公室拜會，結束時，吳副還牽著賴揆的手面對媒體，公開推崇賴清德施政「有條有理」，修改「一例一休」讓勞資共創雙贏，「非常用心」。沒想到幾天後，賴揆竟然讓吳副感覺「辜負」了他的期待；此事，輕則政策失衡，重則朝野失和，真是非同小可。

賴揆親訪吳敦義，重要目的之一，毫無疑問當然是想尋求在野黨的協助，讓「一例一休」彈性化的變革，未來在立法院能夠順利解決。這第二次談話，賴揆又把「一雙鞋」給再說了一遍，吳副立場一致，也再次提起，國民黨籍的南投縣長林明溱是第一個跳出來反對「一例一休」的地方首長，該怎麼修的細節，可以問林明溱。

既然相談甚歡，而且畫了重點，賴揆事後真的找了林明溱討論「一例一休」解套的意見，林縣長對於賴揆要處理這個爛攤子相當高興，直說：南投打算另訂自治條例給勞資遵循就不必再做了，他同時將自治條例的修法內容交給賴清德，希望行政院參考。箇中的要意就是「勞資協商」的強調，降低政府的過度介入，賴內閣因而將此涵蓋在院版草案之列。

事態發展到這裡，應該是賴揆有把吳副的意見充分聽進去才對。就主張來說，吳副認為不能一體適用，賴揆要鬆綁，林縣長根本就反制硬性規定，這不都是同個方向？行政院會昨通過的版本，吳副若認為是沒聽他的，莫非是指他反對民進黨團後來所加「政府把關」的部分？若此，他所謂「讓勞工感覺不太舒服」的指控豈不是會更加嚴重？所以吳副應該不是這個意思。剩下一個可能，就是吳副一百八十度大轉彎了，不知這是不是遭受「黨意」的影響？

新北市長朱立倫昨天的表態可以給吳副做個對照。他批評「一例一休」，當初的是民進黨沒想清楚，透過黨意，沒反映民意；他甚至比現在的民進黨更開放地表態：「儘量不要詳細訂定某些規範，以免不適用於多種產業或服務業」。同樣是國民黨，同樣有鴻鵠之志，但朱與吳作了不同的選擇。

眼下，都是想要成為政治領導人的人，那麼，領導就是關鍵。領導無他，說清楚，講明白，讓大家追隨。未來在立法院，內行的，要看眉角，在此。