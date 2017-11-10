七休一彈性將訂細則 賴揆︰ 合理要求就給

2017-11-10

〔記者李欣芳、李雅雯／台北報導〕行政院院會昨通過勞基法「一例一休」修法，有條件鬆綁「七休一」規定，但增訂須經中央目的事業主管機關同意和勞動部審核等把關機制，未來某企業若向勞動部等機關申請放寬七休一，是否「把關」變「卡關」被駁回，引發企業界疑慮。行政院長賴清德昨表示，他會要求勞動部秉持平衡原則，「真的有需要、真的合理要求的，應該給予幫助、給予彈性。」

不過，賴揆說，如果想藉這法令，希望謀得公司更大的方便，相信勞動部會予以禁止，這完全是執行面的問題，但基本原則是「安全與彈性會取得平衡」。

勞動部長林美珠表示，下週會密集邀請中央部會與地方機關會商施行細則，有關行政機關介入等問題，在安全又彈性等原則下，希望不要給太多拘束，但也希望透過機制的把關，讓勞資雙贏。後續會將具體申請流程公布，讓各行業別依循，也會排入勞工有表態拒絕的機會，在修法通過實施前會先宣傳、輔導。

根據行政院通過的修法，若有公司要鬆綁七休一，必須透過該行業公會報請中央目的事業主管機關同意和勞動部審核指定，還要再經過工會或勞資會議的同意；若是公司員工在卅人以上者，則還要再送當地勞工局備查。企業界擔心七休一並未實質鬆綁。

勞動部長︰修法給彈性 非將例外變原則

林美珠強調，這次修法是給彈性，但並不是要把「例外變成原則」，週休二日的原則是不變的。但的確有些企業有彈性調整的必要，因此才設立這機制，這機制是協助他們彈性運用，而不是要對他們有所限制。賴揆昨也責成勞動部一併研議勞資協議會議的配套規定，以釐清社會疑慮。

此外，外界關切蔡英文總統對行政院一例一休修法的態度，賴清德說，在蔡總統日前出訪回國後，他已當面向總統報告內容，她表達充分支持的立場。