川普造訪 北京軟禁維權人士

2017-11-10

〔編譯周虹汶／綜合報導〕上任後百般吹捧中國國家主席習近平的美國總統川普，八日下午抵達中國進行三天訪問，首日直呼當地「比棒呆了還讚」，殊不知中國維權人士成了他大駕光臨的犧牲品：除了當局派人上門站崗、軟禁監控或強制出遊，更明確警告「這幾天要注意，不要鬧事」，才有川普看到的承平假象。

習近平主政五年以來，中國箝制公民社會力道空前；因此川普來訪期間，異議份子、維權人士與前年「七○九『維權律師』大抓捕事件」的受害者家屬受到嚴密監控，其實並不令人意外。目前已知受理人權案件的北京市道衡律師事務所又被盯上，負責地區治安的片警和協警六日起再度前往上崗。

七○九事件後人間蒸發至今的維權律師王全璋，其妻李文足八日上午發布到推特的影像也顯示，她位在北京石景山區的住家門口遭「一群流氓」堵住，對方擺明「說美國總統川普來北京了，這三天哪兒都不准去，要守石景山的規矩。」加上帶頭警告他的「戴眼鏡的光頭，張口就罵人，一副無賴樣」，讓她懷疑「石景山是黑幫窩子嗎？」這群人阻擋她和孩子出門，期待川普關注中國人權問題，她九日上午因此透過電話對英國《衛報》直言，當局「害怕我們見外國領袖，唯恐我們的故事被全世界聽見，以及擔憂真相曝光」。

還有曾獲諾貝爾和平獎提名的中國社會運動者胡佳、獨立記者高瑜、一九八九年六四事件當天凌晨被中國戒嚴部隊槍擊導致左腿截肢的抗暴者齊志勇、知名異議人士何德普及查建國，也是當局關愛對象。

此外，川普到訪之處皆見嚴密維安措施，除了交通管制，更加設大批武警及公安檢查站。他下榻的北京瑞吉酒店附近加油站、餐廳、便利商店也「暫停營業」；八日下午舉行川習會的北京故宮同樣「臨時閉館一日」，「因重要活動需要」。

但川普似乎選擇蒙眼忽視中國人權紀錄，早以好友稱習近平，不僅上月致電祝賀對方在中國共產黨第十九次全國代表大會「非凡躍升」，八日啟程前還說他期待見到剛獲「偉大政治勝利」的習近平，九日再上推特大力感謝對方當天在北京人民大會堂安排的盛大歡迎式，「真的難忘」。