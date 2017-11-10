川普頻讚習近平 中國浮誇排場奏效

2017-11-10

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國國家主席習近平在美國總統川普訪中期間，以盛大排場、高規格待遇試圖打動川普，路透九日指出，從結果看來，這招奏效了。

雖然川普與習近平九日的會談在放寬美國企業進入中國市場、進一步施壓北韓停止發展核武上並無重大突破，但是，川普此行對習近平和中國仍然滿是溢美之詞。

八日在參觀紫禁城太和殿時，習近平主動「導遊」，介紹「當時皇帝上朝，接待大臣就在這裡」；川普聽著習近平大談中國文化、歷史，頻頻讚嘆。晚間，川普在中國首發推特，為參觀紫禁城一行感謝習近平。

九日會談後，川普形容雙方的會談「很棒」，「非常尊重」習近平，甚至讚賞習近平是「非常特別的人」。就連談到中國對美國龐大貿易順差，都說不怪中國、怪「前任」，言談間似乎欽羨北京的能力。川普說：「我對你們有一種極為親切的感覺；如同我們說過的，非常投緣，我想我們會做出一些很了不起的事，對中國、對美國都是。」

媒體質疑川普 是否太過恭維

川普熱情程度，使國務卿提勒森都被記者問到：「川普是否太過恭維？」不過，提勒森回應：「我完全沒發現。」

華府智庫「戰略暨國際研究中心」中國專家葛來儀向美聯社表示：「重排場甚於實質是中國作風，希望給川普留下深刻印象，並為中國取得一些善意。」