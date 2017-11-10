陸委會籲兩岸 共創區域發展新機遇

2017-11-10

〔記者鍾麗華／綜合報導〕陸委會副主委邱垂正昨日對於「川習會」做出三點回應，指出兩岸關係改善是區域及台海雙方共同期待與責任所在，呼籲中國大陸應深刻理解並尊重台灣民眾對兩岸關係發展的意見，共創台海及區域發展新機遇。

邱垂正回應指出，第一、中華民國是主權國家，一年多來，台灣做為亞太區域負責任的一方，堅定捍衛國家主權尊嚴，致力維持兩岸關係和平穩定現狀，符合區域各方的利益，也獲得國際社會的高度肯定。我們樂見區域的和平、穩定與繁榮，未來政府仍將堅定既定政策，同時呼籲中國大陸與台灣共同創造台海及區域發展新機遇。

第二、多年來，美國依據「台灣關係法」與六項保證，及支持兩岸關係發展的堅定立場，這是美方對台灣安全的堅定承諾，我們也歡迎美方持續深化與擴大台美各方面的交流合作，政府將持續關注亞太整體的戰略情勢發展，並加強與區域各方的對話與合作。

第三、兩岸關係的改善，是區域及台海雙方共同的期待與責任所在，也與美中加強雙邊交流互動趨勢是一致的，當前兩岸關係的開展，首重雙方的理解，這是雙方共同的責任與努力的方向。中國大陸應深刻理解並尊重台灣民眾對兩岸關係發展的意見，我們也與對岸尋求良性互動的新模式，透過溝通對話來化解分歧，建構兩岸關係和諧及相向而行的正確道路。