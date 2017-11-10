習近平籲美：尊重彼此主權與領土完整

2017-11-10

白宮公布兩人談話內容 未談及台灣議題

〔駐美特派員曹郁芬、記者鍾麗華、編譯張沛元／綜合報導〕中國國家主席習近平九日與美國總統川普在人民大會堂共同致辭時強調美中合作的重要性，表示太平洋夠大，同時容得下中美兩國；不過，他也呼籲美中要妥善處理分歧，尊重彼此主權與領土完整，尊重彼此選擇的發展道路與不同。根據白宮公布的談話內容，兩人都未談到台灣議題。

但根據中國官媒「新華社」報導，習近平在雙邊會談中表示：「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，也事關中美關係的政治基礎。」報導並引述川普表示，美國政府堅持奉行「一個中國政策」。

白宮也公布了國務卿提勒森九日對媒體進行的簡報會內容，會上沒有提到台灣議題。華府外交人士指出，北韓、貿易平衡及美中關係未來的發展道路是這次川習會的重點，兩人應該不會花時間討論台灣議題；不過，提勒森與中國外長王毅及國務委員楊潔箎另外舉行了會談，中方應會在會中提出北京對台灣議題的關切。

南海爭議方面，美國國務卿提勒森表示，美中雙方曾坦誠交換意見，但美方立場不變，即堅持擁護航行自由，聲索國必須遵守國際法，以及必須停止島礁興建工程與軍事化，才能有最大機會讓外交斡旋成功。

習：台灣是中美關係最重要議題

根據「新華社」報導，習指出，外交安全領域事關中美關係總體發展和兩國戰略互信水平。雙方要按照兩國元首確定的方向，規劃中美關係發展路線圖。習強調：「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，也事關中美關係的政治基礎。希望美方繼續恪守一個中國原則，防止中美關係大局受到干擾。」

川、習在聯合記者會上都未提及台灣與南海議題。中國外交部在川習會後發表的聲明中說，習近平除重申中方在南海問題上的一貫立場外，川、習二人都支持維護南海和平穩定，以及支持根據公認的國際法，包括一九八二年「聯合國海洋法公約」，透過對話和平解決與管控爭議。