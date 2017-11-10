川習會刷紀錄 簽2535億美元貿易協議

2017-11-10

美國務卿坦言 雙方貿易會談成效不大

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕在美國總統川普與中國國家主席習近平的見證下，美中兩國九日簽署號稱價值二五三五億美元（約七．七兆台幣）的商業合作協議。中方並承諾，將大幅放寬金融業的市場准入，並逐步降低汽車關稅。然而，分析家認為，除非阻止美商在中國公平競爭的結構性障礙改變，否則相關協議無助於平衡美中貿易現況。美國國務卿提勒森坦言，雙方貿易會談「迄今成效相當小」。

總計八、九日兩場簽約儀式上共簽署合作項目三十四個。當中金額最龐大的三項，分別是中國國家能源投資集團和美國西維吉尼亞州簽署八百三十七億美元的投資架構協議，生產頁岩氣、電力和化工產品。中國石化、中國銀行及中投公司與阿拉斯加汽油開發公司簽署四百三十億美元投資協議，預定為美國創造一萬二千個工作機會。至於中國航空器材集團公司與波音公司簽署採購三百架客機協議，價值超過三百七十億美元。

習近平致詞承認，中美經貿合作存在一些「摩擦」，他呼籲美國企業、金融機構積極參與中國主導的「一帶一路」相關合作項目，他強調：「對外開放是中國的基本國策。中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。」

在簽署儀式後，中國商務部長鐘山讚揚該合作協議，不僅在美中關係史上，也在世界史上堪稱「真正的奇蹟」。儘管中方認為對美送出天價大禮，不過，美中貿易長久的老問題依舊，比如美商無法自由進入中國市場、網路安全疑慮及中共加強對外企滲透等。臉書、Google等美國科技公司大都遭中國封鎖、福特與通用汽車必須透過與中企合資才能營運，而好萊塢電影面臨嚴格的配額制度。

中方承諾 將大幅放寬金融業市場准入

中國外交部稍後承諾，中方將大幅放寬金融業的市場准入，並逐步降低汽車關稅，明年六月前，在自貿試驗區內開放專用車與新能源汽車外資股比限制試點工作。

國是訪問司空見慣的是，為美化成果，達成的諸多協議中常有不具約束性者，或有關細節鮮少、或是納入既有協議。如美國晶片大廠高通與中國手機製造商小米、OPPO及Vivo簽署一百二十億美元零件採購協議，但這三家企業與高通早已有「長久關係」，高通逾半收益賺自中國。至於向波音公司購機案，不僅初步細節闕如，當中部分訂單或許是先前所承諾，且已被波音列入今年業績中。

墨西哥前駐中大使瓜哈爾多說：「看到這些當中，有多少是過去的協議或採購重新包裝，令人感到有趣。同一份協議行銷十次，中國是箇中高手。」