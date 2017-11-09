「冰風暴」延燒 林智勝淚崩、 陳鴻文喊告

2017-11-09

〔記者羅志朋、吳清正／台北報導〕「我只想好好打球，什麼都不想，好累，這段期間度日如年！」中信兄弟「冰風暴」愈演愈烈，昨林智勝召開記者會駁斥週刊報導，強調不排除採取法律行動，講到激動處不禁悲從中來，淚灑會場。

過去爆發多次假球案，一直是中職「死穴」，昨週刊報導，林智勝疑似和可疑人士密切聯繫被球團得知，遭影射打假球。他說，「絕無此事！我沒和週刊所寫的可疑人士見面，也沒放水。」

週刊指出，林智勝帶頭向總教練史耐德造反，全隊集合訓話時還在旁邊不斷發出怪聲，他澄清，「我和史總相處得很和諧，沒發出怪聲，更沒有不練球。」

前中信兄弟投手陳鴻文昨在律師陪同下召開記者會，強調絕對沒有打假球，將對壹週刊和三立新聞台節目相關人員提出告訴。

陳鴻文表示，今年下半季曾有記者告訴他，球團內部有人說他涉及打假球，當時馬上去跟領隊劉志威說明被影射打假球的事，希望球隊調查，也願意簽下切結書，但球隊沒有回應，於是他請球員工會出面與士林地檢署聯繫，確定沒有任何情資顯示他涉及打假球。

陳鴻文說，球隊確定打進季後賽後，教練團告訴他是第2戰先發投手，但提交季後賽球員名單當天，領隊叫他過去，說他不在名單上，並表示外面有不好的傳聞，球隊必須設下防火牆，他已不適合這支球隊，球隊也不適合他，當下他就知道要被解約了。