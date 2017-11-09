賴揆：後年起穩定供電

2017-11-09

投入9千億 解決缺電

〔記者李欣芳、羅倩宜／台北報導〕行政院長賴清德昨宣布，政府預估投入總經費九千億元解決缺電問題，達成二○二五年非核家園、二○一九年起穩定供電、空污改善等三大政策目標，將透過多元創能增加供給、積極節能全民參與、靈活調度智慧儲能等三項策略來執行；為穩定供電，他宣示後年起備用容量率維持在十五％以上，備轉容量率十％。

備轉容量率 將達10％

工商界對政院具體回應五缺多表肯定，工總昨也表態支持非核家園，但工總秘書長蔡練生說，近兩年全台備轉容量率多不到八％，緊張時更只有二、三％，政院目標十％的具體做法為何？盼政策勿淪為口號，建議最好每年定出關鍵績效指標，供全民檢驗。商總則認為，在二○二五年之前，仍可考慮以核電備援；另建議提供建商容積獎勵，在新建大樓上種電。

再生能源 2025年占20％

賴清德昨也宣示全力擴大推動再生能源，達成二○二五年占比達廿％的目標，其中太陽光電方面，屋頂型預計二○二五年目標是三○○萬瓩，盼藉由綠能屋頂全民參與計畫，並鼓勵產業與住商參加；至於地面型二○二五年目標是一七○○萬瓩，需要的土地面積二五五○○公頃，已盤點二五一二四公頃。

有關綠能屋頂全民參與，為鼓勵民眾在自家屋頂裝設太陽能板發電，原擬由政府補助申設的裝置費用四成；行政院政務委員張景森昨說，將改為政府零補助、屋主也零出資，所需技術與資金都由廠商提供，但會訂出躉購費率提供誘因。

綠能屋頂 屋主零出資

賴揆提出的缺電解方，除宣示落實二○二五年非核家園的三個政策方向外，並擬定三個執行策略；首先是「多元創能增加供給」，賴揆說，將以強化機組平時運轉維護以及如期如質完成新發電機組興建計畫來達標，二○一七到二○二五年間，天然氣發電會增加八八九．六萬瓩、燃煤機組增加一○○萬瓩，這會是最重要的供電來源。

天然氣發電 供電主力

其次是「積極節能全民參與」，將全面推動各部門節能措施，使節電成為全民運動；第三是「靈活調度智慧儲能」，除將加強需求面管理措施外，還包括運用火力機組彈性，改善區域空污；加速布建智慧電表，結合儲能，以充分運用再生能源。

對於預估成效，以二○一九年為例，尖峰負載三六九八萬瓩，供電能力四二六一萬瓩，備用容量率十五．二％、備轉容量率十．二％，賴清德說，二○二五年備用容量率可提高到十六．三％，備轉容量率則為十一．三％。