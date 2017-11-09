7休1鬆綁 林佳龍盼更有彈性

2017-11-09

〔記者張菁雅／台中報導〕「勞基法」一例一休政策引起民怨，行政院院會今將通過修法方案，增加把關機制後有條件鬆綁「七休一」。台中市長林佳龍昨日接受電台專訪時表示，他支持再修法調整，讓規定更彈性，政府應該管原則、不要管細節，多一點勞資之間的協商。

政府不要管細節 勞資多一點空間

日前行政院經黨政協商後，針對「七休一」的鬆綁，明訂：經中央目的事業主管機關同意，且經中央主管機關（勞動部）指定的行業，以及勞資協商或工會同意，例假得於每七日的周期內調整，若勞工人數三十人以上者，還須報當地主管機關備查。相關程序繁複，引起工商界疑慮並未放寬。

林佳龍表示，其實大家都同意週休二日，重點是怎麼做才能達到真正的效果，如果執行方法有問題，就需要調整，他支持一例一休再修法調整，讓規定更彈性化，尤其產業有群聚效應，如何讓上、中、下游廠商旺季時更有彈性，接單後能夠順利生產，淡季時也能休假。

因地制宜 廠商旺季接單淡季排休

林佳龍也說，政府應該管目的，不要管手段，因為管手段就需人力、財力及物力去監督，會產生很多困難及弊端，現在有點進退兩難，就是因為管手段重於目的，應該讓週休二日的這二日彈性化，可以第一週放在前面、第二週放在後面，變成十四天休四天，要讓大家有因地制宜的空間。

林佳龍指出，現在台灣產業普遍有缺工情況，尤其是技術工人，這種情形在傳統產業及中小企業更明顯，而中小企業員工都在卅人以下，不像高科技企業人數多，可以調班，因此他們受到一例一休的衝擊最大，如果政府用這麼嚴格的管制方法，「管到最後就會造成民怨」。

他表示，政府應該管原則，不要管細節，多一點勞資之間的協商，防止最壞的狀況發生，鼓勵最好的情況出現，如果勞資雙方都歡喜的話，可以多賺多分，否則行政程序介入、管得太多，會產生很多問題。