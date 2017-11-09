賴揆︰重啟核電是最後手段

2017-11-09

十年內電價不會大幅調高

〔記者李欣芳／台北報導〕儘管行政院長賴清德昨宣示二○二五年落實非核家園目標，但因今、明兩年供電仍然吃緊，過渡階段是否重啟核電？賴揆昨召開記者會時，原本兩度表明不會重啟核電，但他最後總結時說：「再轉核能電廠是最後的手段！」至於電價是否調高，行政院則表明未來十年內電價不會大幅調高。

行政院政務委員張景森對此表示，賴院長的說法，與林全前院長所說的，只有在窮盡一切手段之後才會考慮重啟核電，意思是一樣的。經濟部次長龔明鑫說，目前沒有規劃重啟核電。

至於電價會否因推動再生能源而大幅調高？龔明鑫重申，民生用電三百三十度以下絕對不漲，其他要看評估狀況。張景森則說，過去十年電價每度大概漲了一元，二○二五年非核家園的發電結構，再生能源只占比廿％，對電價的影響很小，漲幅會在可接受的範圍內。

賴清德強調，再生能源的建置經費會隨科技進步逐漸下降，電價未來十年和過去十年差不多，不會大幅調高。

對供電吃緊問題，賴揆表示，今年備用容量率僅七．五％，僅合理值十五％的一半，更有一○二天備轉容量率低於六％，遠遜於前兩年；他指出，桃園觀塘第三天然氣接收站是重要關卡，若無法如期完工，將影響二○二二年大潭八號機與二○二四年大潭九號機運轉，屆時北部供電恐會出問題。相關官員則透露，第三天然氣接收站的建置將如期完成，不會再拖。

媒體追問推動再生能源期間是否考慮重啟核電？賴揆兩度回答不會，但最後表示，希望明年備用容量率可達十一．八％，備轉容量率可到六．八％，雖然仍不足穩定供電的目標，但會盡量努力，再轉核能電廠是最後的手段。