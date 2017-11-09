2民營新電廠救援 2025年前供電

2017-11-09

〔記者黃佩君／台北報導〕行政院昨公布二○二五年供電計畫，將新增兩民營電廠（ＩＰＰ），目前確定由嘉惠及國光兩電廠出線；而目前占供電約四％、受到雲林生煤限制的麥寮電廠，預計撐到二○二四、二○二五年才陸續除役，原二○二五年前單機組最大的天然氣電廠高原電廠，也因地方抗議無限期延後。

根據行政院公布的電源開發規劃，明年備用容量率十一．八％、備轉容量率六．八％，相當於全年平均落在供電黃燈；二○一九年後備用容量率將回到十五．二％、備轉容量率回到十．二％以上的「綠燈」狀況，二○二三年後備用容量率更可達到十七％以上。

根據該方案，二○二○及二○二一年將各有一台民營電廠天然氣機組上線，分別為五○○及四八○ＭＷ（百萬瓦）。官員透露，目前規劃分別為亞泥投資的嘉惠電廠，以及中油、台汽電合資的國光電力擴廠。嘉惠原已有六七○ＭＷ機組，今年通過環評小組審查新增五○○ＭＷ機組，是目前環評等進度最快的ＩＰＰ。

國光電力目前有四八○ＭＷ機組，預計至少可擴增一部同等機組，國光將於年底送出擴廠環差，希望明年通過審查，以俾趕上二○二一年機組上路。

另外，原訂二○二五年上路、新增單一天然氣機組最大、達一．二ＧＷ（億瓦）的高原電廠，卻自規劃中消失。官員表示，高原電廠目前尚需與居民溝通環境等議題，規劃二○二五年後上路。