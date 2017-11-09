監理沙盒審查委員 學者需過半

2017-11-09

〔記者王孟倫／台北報導〕立法院財政委員會昨初審通過「金融科技發展與創新實驗條例」，若本會期順利三讀，預計明年第二季，「監理沙盒」就可以上路；其中，為了提高專業人士的決定權，減少主管機關可能的行政干預，增訂學者專家須占審查委員會一半席次。

預計最快明年第二季上路

國民黨立委賴士葆昨指出，他聽說銀行業想盡辦法阻擋監理沙盒草案，因為會影響到其生計。金管會主委顧立雄則澄清，金融業者百分百不會阻擾或反對，反而「樂觀其成」。

顧立雄表示，國內金控資本額動輒千億元，反而科技業的規模很小，相關金融科技創新進入監理沙盒後，若實驗成功，對金融創新是好事。

此外，外界也關注「金融科技創新園區」進度為何？顧立雄表示，這個園區的目的是讓業者可以進駐、形成產業聚落，將提供很便宜的租金。

顧立雄透露，「金融科技創新園區」將在台北市政府協助下，找到一處位於台北市中心且面積約八、九百坪的地點；第一年將先由金融總會的基金支應，第二年開始，每年由中央編列預算。

由於台北市中心適合設置產業園區地點包括空總、華山文創園區等，但其土地使用權均屬中央，因此外界多看好「三創數位生活園區」。顧立雄強調，還沒定案，且須尊重北市府，屆時雙方會共同宣布。