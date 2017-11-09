柯文哲：支持賴揆修法政策

2017-11-09

鄭文燦：建立完善勞資協商機制

〔記者郭安家、蕭婷方、陳昀、王榮祥／綜合報導〕行政院長賴清德今將親自召開記者會，對外說明一例一休修法內容，台北市長柯文哲昨表示，支持賴揆修法政策；桃園市長鄭文燦說，未來拍板定案後，市府會建立完善的勞資協商機制，勞工休假及加班，要符合勞資雙方的意願。

「勞基法」一例一休修法版本擬鬆綁七休一規定，勞工最多可連續上班十二天，台北市勞動局發函中央對修法有疑慮。柯文哲昨受訪表示，他可連續工作二十個月，但尊重立法院最後修法結果，支持行政院長賴清德修法政策；柯強調，勞動局依據專業提出意見，他則要求法令可徹底執行。

鄭文燦表示，修法的主要目標是落實週休二日，未來拍板定案後，市府會秉持兩項原則，一是讓勞工確實週休二日，二是建立完善的勞資協商機制，一旦牽涉到勞工的休假及加班，一定要確實溝通，確定符合勞資雙方的意願。

高雄市長陳菊表示，在勞基法修法過程中，中央政府及國會已聽取各縣市政府的充足民意，盼未來在修法方向上，能堅持照顧勞工理想並兼顧可行性，以確實捍衛勞工權益。

陳菊強調，落實週休二日是市府目標，對於因部分產業臨時需求而賦予十四休二（最多連上十二天、含兩天休息日加班），應給予多重審查機制，以維護勞工權益。