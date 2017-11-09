七休一 3關卡》陳勝宏：盼行政程序加快

2017-11-09

〔記者楊淳卉、彭琬馨／台北報導〕行政院院會今將通過一例一休修法方案，根據行政院修法規劃，未來行業要開放七休一，須經中央主管事業機關同意、勞動部審核、地方政府備查等三層把關。據轉述，民進黨中常委、陽信銀行董事長陳勝宏昨於民進黨中常會上對此直言，希望三道關卡的行政程序能夠快一點。

卓榮泰：會與勞動部討論

對於陳勝宏的意見，行政院秘書長卓榮泰在會中允諾，將會與勞動部討論；民進黨主席、總統蔡英文則未對此議題發言。

陳勝宏昨在中常會上發言表示，開放七休一以三道關卡把關，申請程序可能太慢，等到真的申請通過，可能也趕不上企業真正需要人力的時間；他並指出，許多行業或中小企業可能搞不清楚相關規則，詢問行政院因應方法。

針對勞基法修法時程，民進黨立院黨團幹事長劉櫂豪昨受訪表示，勞基法本會期將「力拚過關」，依照一例一休研修專案小組規劃，法案將於十一月中下旬送進委員會，盼在委員會的時間「越短越好」，最快十二月中旬出委員會，明年一月就能三讀。

劉櫂豪表示，政院版送入立院後，黨團會再進行內部討論，但政院版也是經長期討論後得出最高共識，因此原則上會以政院版本為主，黨內立委有不同意見都會儘量溝通、尋求最大共識；劉櫂豪強調，對委員不同意見當然會尊重，但他認為，一法案「只要有高度共識就可以推動」，且爭議法案也無法取得百分百的委員同意。

卓榮泰昨在民進黨中常會報告提及一例一休修法進度時表示，政院今提出院版後，期待勞基法修法「能以最快速度完成」。

  • 民進黨中常委、陽信銀行董事長陳勝宏盼七休一以三道關卡把關的行政程序能夠快一點，行政院秘書長卓榮泰（左）允諾，將會與勞動部討論。（資料照）

    民進黨中常委、陽信銀行董事長陳勝宏盼七休一以三道關卡把關的行政程序能夠快一點，行政院秘書長卓榮泰（左）允諾，將會與勞動部討論。（資料照）

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