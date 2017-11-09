七休一 3關卡》陳勝宏：盼行政程序加快

2017-11-09

〔記者楊淳卉、彭琬馨／台北報導〕行政院院會今將通過一例一休修法方案，根據行政院修法規劃，未來行業要開放七休一，須經中央主管事業機關同意、勞動部審核、地方政府備查等三層把關。據轉述，民進黨中常委、陽信銀行董事長陳勝宏昨於民進黨中常會上對此直言，希望三道關卡的行政程序能夠快一點。

卓榮泰：會與勞動部討論

對於陳勝宏的意見，行政院秘書長卓榮泰在會中允諾，將會與勞動部討論；民進黨主席、總統蔡英文則未對此議題發言。

陳勝宏昨在中常會上發言表示，開放七休一以三道關卡把關，申請程序可能太慢，等到真的申請通過，可能也趕不上企業真正需要人力的時間；他並指出，許多行業或中小企業可能搞不清楚相關規則，詢問行政院因應方法。

針對勞基法修法時程，民進黨立院黨團幹事長劉櫂豪昨受訪表示，勞基法本會期將「力拚過關」，依照一例一休研修專案小組規劃，法案將於十一月中下旬送進委員會，盼在委員會的時間「越短越好」，最快十二月中旬出委員會，明年一月就能三讀。

劉櫂豪表示，政院版送入立院後，黨團會再進行內部討論，但政院版也是經長期討論後得出最高共識，因此原則上會以政院版本為主，黨內立委有不同意見都會儘量溝通、尋求最大共識；劉櫂豪強調，對委員不同意見當然會尊重，但他認為，一法案「只要有高度共識就可以推動」，且爭議法案也無法取得百分百的委員同意。

卓榮泰昨在民進黨中常會報告提及一例一休修法進度時表示，政院今提出院版後，期待勞基法修法「能以最快速度完成」。