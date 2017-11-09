鬆綁七休一 政院拚年底完成修法

2017-11-09

政院版草案今院會拍板後 賴揆將親說明

〔記者李欣芳、鄭鴻達／台北報導〕行政院為回應多數民意重啟勞基法「一例一休」修法，昨由政務委員林萬億召開跨部會會議，完成行政院審查程序，將提報今天行政院院會通過，並由行政院長賴清德親自召開記者會對外說明。據悉，林萬億審查通過的版本，與日前行政、立法協調會後公布的版本相同，顯示府院決策高層已就修法定調，要有條件鬆綁「七休一」規定。政院高層表示，將爭取最快年底前在立法院完成修法。

據悉，儘管外界仍有不少意見反對政院鬆綁七休一，但基於國內眾多行業反映現行規定綁得太死、窒礙難行，政院仍將堅持鬆綁七休一。

反對修法勞團 今將赴行政院抗議

不過，反對修法的勞工團體正擴大動員，今天上午將動員近千人赴行政院大門口前抗議，要求勞動部撤回修法，並傳出有網友及本土社團人士也要加入抗議行列，政院昨晚緊急在周遭出入口增設柵欄，嚴陣以待。

行政院長賴清德今將在上午主持院會拍板一例一休修法後，親自召開記者會對外說明，也可望向抗議的勞團溫情喊話。

據審查通過的草案，未來若有公司、行業要開放七休一，須經過中央主管事業機關同意、勞動部審核、工會或勞資會議的同意，增訂上述三個把關機制，若是公司員工在三十人以上者，還要再送當地勞工局備查。

休息日加班工資部分，則從「做一算四、做五算八」，改採核實計算；在加班工時方面，採工時帳戶概念，每個月最高可達五十四個小時，三個月總工時不得超過一三八小時。

至於輪班休息時間，則敲定以十一個小時為原則，若經工會或勞資會議同意，可以調整，但不可少於八小時；未休完的特休假可延至隔年使用。

國民黨批政院版修惡 讓勞權倒退

立法院國民黨團書記長林為洲昨天痛批行政院修法傾向資方，執政黨應先為之前強行、限時通過一例一休道歉；黨團副書記長蔣萬安則說，政院版本完全是「修惡」，讓勞權倒退三十年。