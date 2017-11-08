獵雷艦案 馬吳後援會要角簡良鑑列被告

2017-11-08

〔記者涂鉅旻、楊淳卉、黃建華、黃旭磊／綜合報導〕獵雷艦案風波未息，行政院前秘書長簡太郎在二○一五年九月、十二月召集銀行團開協調會，聯貸案在翌年二月通過，其角色被外界質疑，簡在六日接受政論節目「Call Out」時坦言，慶富前執行長簡良鑑在銀行團會議前和他見過一次面。

慶富前執行長簡良鑑 曾任黨工

民進黨立委王定宇質疑，簡良鑑為獵雷艦案利害關係人，見簡太郎是否和聯貸案有關？簡太郎應誠實說出實情。

高雄地檢署偵辦獵雷艦詐貸弊案，雄檢襄閱主任檢察官葛光輝昨證實，檢方已將簡良鑑限制出境、出海，改列「被告」。據悉，檢方將深入查明簡良鑑在協助慶富取得獵雷艦合約中扮演的角色，是否涉及不法？

簡良鑑曾任國民黨文宣部副主任，馬英九參選二○○八年總統時，簡良鑑為馬蕭全台學術教育界後援總會執行長；二○一二年馬英九和吳敦義搭檔爭取連任，簡良鑑擔任馬吳全國青年後援會副總會長，慶富董事長陳慶男在簡的牽線下，參與台灣造船業馬吳後援會運作。

簡太郎開協調會前 兩人見過面

簡太郎曾於政院秘書長任內召開兩次會議，協調慶富聯貸案，遭疑馬政府施壓公股銀行聯貸給慶富，如今又傳出，正因有與馬英九關係良好的簡良鑑穿針引線，協助陳慶男聯貸事宜，才讓一度受挫的慶富打開局面，簡良鑑甚至曾赴政院向簡太郎報告慶富與獵雷艦案。

民進黨立委莊瑞雄六日透過政論節目「Call Out」給簡太郎時詢問，是否認識簡良鑑？簡太郎坦承「我認識」，但沒有很熟，他不知道陳慶男和簡良鑑之間的金錢協議，簡良鑑亦未拜託他任何事。但簡太郎隨後坦承，簡良鑑在協調會前，有到行政院和他見過一次面。

王定宇質疑，簡太郎說明處理聯貸案經過時，為何不第一時間說出簡良鑑這件事，「是否自己就不誠實？」假如簡良鑑是代表業者遊說，應留下相關紀錄，但他調閱相關資料，尚未看到相關說明。