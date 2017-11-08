賴揆4對策解渴 120年全台供水充裕

2017-11-08

南科︰企業將專注研發製造

竹科︰增加投資意願

〔記者李欣芳、羅倩宜、洪友芳／台北報導〕為解決企業界缺水問題，行政院長賴清德昨宣布政府提出開源、節流、調度、備援四大對策，預期效益是到一二○年，北中南科學工業園區與工業用水不缺水，北中南東離島各區域供水穩定，包括北中南的產業供水都還有餘裕量。

賴清德昨天召開「行政院排除產業投資障礙穩定供水策略」記者會指出，目前台灣供水遇到產業用水持續成長、輸水用水效率偏低、區域水源分布不均與備援供水質量不足等四個問題。

在相關對策部分，他說，「開源」包括透過前瞻基礎建設計畫完成天花湖等水庫工程，以增加供水能力，並進行曾文水庫蓄水位提升、白河水庫更新改善等計畫。如此一年可增加十九億噸供水，平均每日約五百二十萬噸。

至於「節流」策略，賴揆說，首先，全台自來水要加速減漏，一二○年要能降到十％；其次為農業節水，到一二○年節水效益最大可達每年八億噸，由掌水工管理農業灌溉用水，避免浪費，解決農田水利會灌溉渠道漏水情況。

此外，目前農委會每年會收購農民稻米做為公糧，有三分之二左右最後都沒用，再低價賣作飼料，不如直接補助綠地，不必用那麼多水播種；另外，工業用水效率，希望廠內用水回收率可從七十％提升到八十％。

至於「調度」對策，他表示，若板新供水改善二期計畫可完成，新北市就不必使用石門水庫用水，可直接用台北翡翠水庫，石門水庫節省的水約廿萬噸，再做輸水幹線，由石門水庫供應到新竹縣市每天約廿萬噸。

「備援」部分，規劃北台灣將採北水南送，翡翠水庫支援新北市、石門水庫支援桃園市、新竹縣市；中台灣啟動台中彰化生活污水及農業尾水再利用；南台灣啟動高雄市開發伏流水工程卅萬噸，強化高雄市、台南市水源互調能力。

對此四大對策，南科管理局長林威呈表示，有「點到穴道」，有了穩定供水，企業就能把更多精力專注在研發、製造上。竹科管理局長王永壯則說，政院透過各種方案穩定供水，企業當然會更有意願投資設廠。