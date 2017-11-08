勞動部︰7休1鬆綁 拒個案申請

2017-11-08

需由各行業公協會提出

〔記者李雅雯、李欣芳、蕭婷方／台北報導〕行政院長賴清德拍板一例一休修法版本，備受關注、爭議的「鬆綁七休一」，規劃增設「中央目的事業主管機關同意」、「勞動部指定」兩項審核程序；勞動部昨表示，若要排除七休一規定，需要由「行業別」（即各行業公協會）向中央目的事業主管機關申請，而非由各企業做個案申請。對於工商界質疑有放寬等於沒放寬，行政院發言人徐國勇表示，不會有工商界所說的問題。

「鬆綁七休一」讓勞工可以連續上班十二天需先走兩項程序，首先獲得中央目的事業主管機關同意後，再由勞動部指定行業別，才可鬆綁；另須獲得企業勞資會議同意，卅人以上事業單位另需告知當地主管機關備查。

勞動部舉例，旅遊相關人員若欲鬆綁七休一，須由旅行商業同業公會向交通部提出申請，獲得同意後，再由勞動部召開諮詢委員會討論，指定行業別；勞動部主任秘書陳明仁表示，這個做法是依據行業別特性給出彈性，但實際操作制度還在評估中。

工商界質疑要經三層把關才能鬆綁七休一，有放寬等於沒放寬，行政院發言人徐國勇昨表示，不會有工商界所說的問題，若個別公司盼鬆綁七休一，可向該行業提出申請，也可請勞動部調查該行業七休一鬆綁的需求。

據悉，行政院確定將鬆綁七休一，儘管民進黨立委仍有反彈聲浪，但一例一休修法將提報週四行政院院會通過，為化解民進黨立委的反彈，政院因此同意增訂三層把關機制。不過，勞團並不買帳，週四將赴行政院大門口前抗議。

政院︰修法增勞資彈性

徐國勇說，這次勞基法修法，不管從工時、加班時數，對勞工的權利都沒有損害，反而增加了勞資雙方的彈性。他舉例說，勞工如想到美國玩，如果訂得很死的話，反而沒有辦法累積假，若能把七休一週期作調整，反而讓勞工有更多的彈性。

陳明仁對此表示，企業也有人力調度需要，不一定會讓勞工為了積假而連續上班；勞基法站在保護勞工立場，設定上班、休假天數等限制，不會允許勞工自願連續上班。

北市府勞動局對修法有意見，昨傍晚正式去函勞動部。據了解，內容包含不宜鬆綁七休一、勞資會議流於形式、修法恐導致實際總工時上升，加班工資核實計算無法達到以價制量，建議維持現狀。