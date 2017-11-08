7休1鬆綁 工商界︰把關勿變卡關

2017-11-08

程序若過於冗長、把關過嚴且無彈性

效果將大打折扣

〔記者羅倩宜／台北報導〕行政院雖然鬆綁七休一，但申請行業仍要經過中央目的事業主管機關「同意」、勞動部「審核」、地方政府「備查」等層層關卡。工商團體擔心要經三層把關才能鬆綁七休一，層層「把」關千萬不要變成層層「卡」關，若行政程序過於冗長、把關過於嚴格且無彈性，業者提出申請還是很麻煩，七休一鬆綁的政策效果將大打折扣。

商業總會理事長賴正鎰表示，七休一對於商業服務業衝擊非常大，包括零售業、旅遊業、物流業、甚至殯葬業等，都有明顯的淡旺季之分；「暑假等旺季通常持續三個月以上，若個別行業不能大幅放寬七休一，等於是維持勞基法綁手綁腳的現狀，沒有改善。」

商總指出，勞基法七休一函釋提出後，造成服務業成本大增，有目共睹，勞動部也因此提出「個別行業可申請不適用七休一」；結果一年下來，商總代替旗下三十個行業提出申請，只有五個行業被放行，如今政院再提七休一放寬必須經過多個關卡，「程序太過繁瑣、且把關過嚴，跟過去的作法有什麼不同？」

工總提加班工時新案︰3個月150小時

工業總會秘書長蔡練生表示，整體而言，行政院快速針對勞基法提出修訂版本，這樣效率和決心，製造業給予肯定，只是政院版本跟工商界版本還是有落差；工總、工商協進會、中小企業總會等團體提出版本，希望加班工時能夠以六個月、三百小時進行總量管制，每月最高不得超過六十小時，但政院版本只有三個月、一百三十八小時總量管制，每月最高五十四小時；工總願再退一步，提出三個月、一百五十小時的最新提案，盼政院能參酌。

至於七休一鬆綁，工總坦言，對製造業衝擊相對較小，對服務業的不同業種，影響很大；工總期待政院能給予七休一更多彈性，不要層層卡關，以免綁住業者，又傷了賴院長修法的美意。

蔡練生說，對製造業而言，比較在意的是排班之間的休息時間；因有三班制生產線，旺季來臨時加班需求大，工總希望班與班的間隔能在八到十一小時之間；若休息時間過長，不利排班；「當然也可以加薪或加人，但在目前的微利時代，對許多製造業廠商來說，都是額外的負擔。」