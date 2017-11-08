宋抵越南 預計12日會安倍

2017-11-08

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕亞太經合會（APEC）我方領袖代表宋楚瑜昨下午率團抵達峴港，越南方面由越南商工總會主席兼台灣事務委員會主任委員武進祿接機，宋今將舉行國際記者會。代表團顧問、立委李鴻鈞表示，宋楚瑜在峰會期間將與日本首相安倍晉三會面。但據了解，兩人的會面應該會安排在十二日早上。

宋楚瑜從台灣出發時表示，這次參加APEC會議，一定會讓世界看見台灣的努力與誠意；台灣將是全球經濟發展不可或缺的一員；同時表達「開放性地域」的精神，希望和大家合作，包括持續參與多邊和雙邊的關係，也希望以平等、互助、互補的方式，與各國一起共同合作。

李鴻鈞說明，宋楚瑜在峰會期間將與日本首相安倍晉三會面，但時間仍在安排中，因近期河內也召開高峰會，APEC時程被壓縮，各方行程較為緊湊。順利的話，宋楚瑜將在十一日或十二日與安倍見面。不過，據了解，兩人的會面應該會安排在十二日早上。

宋楚瑜昨下午飛離台灣，較預定時間下午兩點提前約十分鐘抵達越南峴港，當地雨勢未歇，我駐越南代表石瑞琦與越南部長級官員武進祿等人親赴機艙門接機；女兒宋鎮邁代表領袖配偶陪同宋楚瑜，緊跟在宋楚瑜身邊。李鴻鈞說，宋鎮邁的配偶資格沒有問題，將參與代表夫人的行程。

代表團隨後在越南公安開道下，前往位於海邊的曼青大飯店，飯店人員在門外列隊歡迎。宋楚瑜是二十一個會員體中第一個抵達的領袖代表，入住曼青大飯店總統套房。飯店自昨上午即設置安檢關卡，謹慎管制人員進出。據了解，並沒有其他領袖代表下榻在此，不過，APEC秘書處與韓國大使館等人員也入住這間飯店。

大批僑胞與台商在大廳拉起紅布條，迎接宋的到來，越南台商總會名譽總會長楊玉鳳、越南台商總會現任會長許玉林並擔任獻花代表，對宋楚瑜表達歡迎之意。