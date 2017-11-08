中國施壓 鄧振中延今天赴APEC

2017-11-08

越南刁難簽證 全團僅鄧一人未能隨團出發

〔特派記者呂伊萱、記者李欣芳／越南峴港、台北連線報導〕親民黨主席宋楚瑜昨以APEC領袖代表身分，率我代表團成員包機飛往越南峴港參加亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，竟發生我代表團發言人、行政院政務委員鄧振中因未取得簽證，無法一同登機前往的事件，全團包機卻僅鄧振中一人的簽證出包，傳出背後是中國施壓主辦國越南、刁難我方人員。

我APEC代表團成員越洋接受本報採訪時透露，越南的做法很不妥，不符合國際慣例！

不過，在經過外交部門積極交涉後，涉外官員表示，鄧振中已於昨晚七時前後獲發簽證，預計會在今日下午二時抵達越南峴港。

鄧振中擔任政務委員，兼任經貿談判辦公室總談判代表，主責新南向及國際談判事務，今年五月曾率團到越南河內出席APEC第二十三屆貿易部長會議。

鄧主責新南向及國際談判事務

對於我APEC代表團包機前往越南，卻僅鄧振中一人簽證出問題，由於鄧振中主責新南向及國際談判事務，傳出背後是中國施壓主辦國越南、刁難我方人員。

鄧振中昨表示，他沒上飛機這是個事實，經外交部積極交涉，今天應該會順利拿到簽證成行，飛往越南的班機很多，隨時都可上飛機，至於為何簽證發慢了？現在還不宜直接下判斷。

代表團成員斥越南做法不妥當

一位政府高層官員則表示，「這是越南在行政作業上不該有的疏忽！」此事已引發我高層重視，外交部向決策高層回報最新狀況，鄧振中也向行政院秘書長卓榮泰報告自己未能如期搭上飛機。

由於這起事件涉及我代表團尊嚴問題，一位不願具名的代表團成員表示，這次越南違反國際慣例，對我APEC代表團發言人鄧振中的簽證作業延誤，做法的確很不妥當。

知情官員則提醒，未來須觀察十日與十一日的APEC領袖峰會，中國方面是否對我代表團搞小動作。