神像遺失 警助返家 媽祖要求 執勤8天答謝

2017-11-07

龍鑾宮媽祖 遭信徒私下請走

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕政府拚治安，連媽祖都親自坐鎮派出所維護治安！屏東恆春南灣里鼻仔頭部落龍鑾宮供奉的媽祖神像，日前遭信徒私下請走，墾丁派出所協助找回媽祖時，乩童起乩表示「媽祖要在派出所內坐鎮護境」，還指示「八天後再回去」，警方也大方在所長室內設下臨時神桌，出現媽祖跟警方一起辦公「執勤」的特殊景象；墾丁所長陳憲峰說，媽祖「坐鎮指揮」這八天，治安良好，「平順的有如神蹟一般」。

附身乩童 指示要留警所護境

這起媽祖「坐鎮派出所」案發生在上月二十一日午後，龍鑾宮主祀的開基媽祖神像不翼而飛，但香油錢沒有遭竊，有民眾目擊男子到廟裡拜拜後，騎著腳踏車「請走」媽祖，廟方連忙拜託警方協助調閱監視器，釐清是否友宮「請神」，但忘記告知。

警方發現，請走媽祖的男子衣服印有恆春某店家的記號，員警二十二日前往了解，男子老鄭（化名）坦承「請」媽祖回屏北的住家，希望帶動老家神壇的靈氣，打算過幾天再把媽祖送回，沒想到引起廟方誤會，二十三日帶著媽祖神像到墾丁派出所並道歉。

坐鎮期間 轄區治安果真平順

龍鑾宮接受道歉不願追究，葉姓幹部向媽祖焚香祭拜後，說道：「媽祖娘娘，我們要來請你回駕龍鑾宮。」準備收拾香案請祂回鑾時，一旁同來的乩童突然起乩，疑似媽祖降駕並稱：「且慢，墾丁派出所轄區前一陣子不太平靜，我要在派出所內『坐鎮』護境，協助安定地方，暫時不回駕龍鑾宮，八天後你們再來請我回去。」

廟方人員聽聞媽祖指示，取得警方同意後，決將媽祖暫留派出所「坐鎮」，警方特地在所長室內備下神桌，讓媽祖跟所長一起辦公執勤，警方特例不關所長室大門，讓信徒們每天能赴所長室內參拜媽祖。