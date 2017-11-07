許璋瑤掌證交所 顧立雄:未違任用資格

2017-11-07

〔記者王孟倫、吳佳蓉、廖千瑩／台北報導〕行政院前政務委員許璋瑤接任證交所董事長，遭藍委質疑年齡超過六十五歲，專業資格也不夠；金管會主委顧立雄回應，並未違反相關任用資格，過去也有前例，「這項人事案是我跟行政院長賴清德共同討論決定」。

國民黨立委賴士葆、費鴻泰抨擊，「證交所這麼重要的位置，竟然給許璋瑤，這明顯是酬庸」，也是為了讓陳金德選宜蘭縣長，讓代理縣長吳澤成轉任政委。賴士葆並質疑許璋瑤有年齡上的資格問題。

顧立雄回應，許璋瑤是以民股董事（兆豐銀代表）身分出任證交所董座，根據現行規定，若由政府投資的民營機構，擔任董座年齡滿六十五歲，須每年提出申請延長一次；若滿六十八歲，除非有特殊原因，否則任期屆滿就不能續任。

顧立雄表示，六十五歲以上擔任證交所董事長過去也有前例，像一九九五年李仲英出任證交所董座為六十七歲，吳榮義二○○七年接掌證交所時為六十八歲。許璋瑤現年六十六歲，符合規定，且其專業除了主計與統計，也曾擔任央行監事，對總體經濟有相當程度了解。

外傳財政部擬放寬公股代表年齡上限，財政部表示，行政院十月底修正相關要點，國營事業負責人及總經理遴聘年齡限制改為逐年檢視，年滿六十五歲應每年報院核准及逾六十八歲有特殊原因應報院核准；財政部、金管會等下轄公股事業的部會，會檢討是否配合修正，但目前尚未定案。

另外，第一金前董座蔡慶年上週遭解職，由於蔡慶年也擔任信託公會理事長，據悉，信託公會近日將召開臨時理事會，推派常務理事朱潤逢（台企銀董事長）暫代理事長，再視情況重新選出接任人選。