工商界︰缺地解方 先試做建立模式

2017-11-07

〔記者羅倩宜／台北報導〕賴內閣提出解決「缺地」方案三大策略，工商界對此均表示肯定，認為是正面作法。不過，工商界認為，政策雖然有了，要趕快找個地方試做，把模式建立起來，否則講了一大堆，到最後卻不可行，喪失美好的初衷，很可惜。機械業者舉例，彰化二林的精密機械園區，講了十年，縣長換了Ｎ任，到現在沒做起來，「政策還是要細緻地、務實地去執行」。

機械公會秘書長王正青認為，工業用地加以活化，有利機械業解決缺地問題，但重點還是在怎麼落實，「建議政府儘快找一個地方試做，如果證明成功可行了，可做為其他地區的規範」，否則政策談了很多，可行度卻很低，就失去訂定政策的意義。

他說，機械業的缺地問題不是一天兩天，民間只是期盼，在適當的時間以適當的價格取得適當的土地，其他的要靠政府去解決。他認為，彰化二林的精密機械園區，已經十年了，到現在廠商還沒辦法進去，當初有熱情進去投資的人，紛紛陸續退出，問題究竟出在哪裡，中央可以先檢討看看，否則釋出再多的土地，還是一樣缺地。

閒置工業地強制收回 成效待觀察

工具機公會秘書長黃建中表示，很早就建議工業用地若閒置，必須強制收回，現在行政院願意落實，是很正面的作法，但成效還有待觀察。他說，解決缺地問題，不止是釋出土地那麼簡單，還要考慮國土計畫及更細緻地協助廠商建廠，「國土計畫法只保護農地和林地，產業用地未受保護，可被轉作商業用地，才會發生囤地之後變更使用的炒地皮情況，這讓真正想從事製造生產的人做不了事。」

他並建議，工業區裡的污染防制門檻較高，其實物流業和食品業的中央廚房，都不需要這麼高的環保門檻，但近年因在市區不被歡迎，這兩個業種都被趕進工業區，跟製造業爭地，行政院應考慮協調解決。