工商團體︰7休1等於沒放寬

2017-11-07

〔記者羅倩宜、李雅雯、廖千瑩／台北報導〕行政院長賴清德昨拍板「一例一休」修法版本，商總指出，過去一年為了鬆綁七休一，商總申請了卅個行業，只批准五個， 現在還是需要主管機關同意，有放寬等於沒放寬。機械公會質疑，不論七休一或加班工時，應由勞資協商，「不想加班的勞工可以不加班，但法令不能剝奪想加班的人的權利。」

商總理事長賴正鎰表示，「說實在的，賴院長提出的勞基法修訂，不管七休一或是加班工時，還是跟我們的版本有落差。」他說，加班工時採三個月一三八小時總量管制，跟商總提的每月六十小時、六個月總量管制落差很大，服務業旺季至少三個月，需要的加班彈性比較大，希望立法院不同黨團能提出版本，更符合服務業需求。

金融總會也聲明，一例一休修法，讓勞資雙方更有彈性，也不是剝削勞工，不解為什麼勞方要反對？修法讓各行各業有空間去因應各種狀況，因此正面看待。

「要不要七休一 留給勞資決定」

機械公會秘書長王正青表示，對勞基法只有三大原則，包括週休二日、每月加班六十小時及勞資協商，政府的手不要伸進來太多，「要不要七休一，留給勞資雙方決定。」他說，美國和日本都沒有七休一規定，為何政府要強制如此？

工具機公會秘書長黃建中則說，有人希望一週休兩天，有人想要多加班賺錢；法律是保障勞工，但不能把兩種人綁在一起，反而妨礙想加班賺錢的勞工權益；政府只要把大原則訂出來，讓不同需求的勞工都可得到滿足。

不過，全國產業總工會秘書長戴國榮質疑，放寬加班工時上限違背降低總工時的承諾，鬆綁七休一讓勞工可連上十二天班，勞動部將部分產業、行業的需求擴大成通案，已是侵害勞動人權，鬆綁七休一不可行。

台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆表示，支持加班工時上限放寬，且以每一季框一個總上限，讓勞工有收入、企業有彈性，「鬆綁七休一」加了審核機制，但仍須訂立連續上班天數上限，維護勞工身心健康。