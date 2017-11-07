獵雷艦案 立院小組調閱文件

2017-11-07

〔記者林良昇／台北報導〕獵雷艦案風波逐漸擴大，立法院外交及國防委員會「獵雷艦調閱專案小組」向國防部與相關銀行調閱上千份文件，並自昨起陳列供調閱小組成員調閱。國民黨立委呂玉玲表示，她初步看過文件，大致上只看到海軍和金管會互推責任，文件中沒有慶富向總統府陳情的密件，資料不齊全，希望可以補齊。

「只看到海軍和金管會互推責」

民進黨立委王定宇說，將針對慶富的評選、聯貸、資金外流掏空的部分深究；包含評審委員會第一次、第二次會議的內容，甚至有些評委第一次會議沒有利益迴避，第二次會議決選時卻缺席，都要了解其中的原因；此外，既然有利益迴避的不可消滅因素，當時是誰決定不用遞補回十三個評委？也須釐清。

釐清慶富取得聯貸 有無外力？

王定宇強調，慶富聯貸案，台灣銀行、台灣中小企銀、合作金庫、兆豐都先後拒絕聯貸，連一銀一開始也拒絕，為什麼在二○一五年八月慶富向前總統馬英九陳情，總統府公文九月到行政院後，一銀十月就轉成主辦聯貸的銀行？其中的轉折點至關重要。

民進黨立委蔡適應認為，當時兆豐、台銀等銀行都認為慶富財力不足，是否有外力干涉，讓沒有符合財力條件的慶富能取得聯貸？這才是關鍵問題。而慶富的海外資金流向也須釐清。

國民黨立委馬文君說，她希望從獵雷艦案的專案管理資料著手，包含國防部的管控和相關機密如何處理，在深入查閱資料後，會比較客觀。